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23 сентября 201821:30 Дмитрий Киселёв

Из Верзилова пытаются слепить "следующую жертву отравителей из России"

21 сентября пришло сообщение, что полиция Австрии решила арестовать основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия. Ордер об аресте выдан. Группа "Война" — скандальное объединение арт-хулиганов, ничего выдающегося, как показали годы их творчества, после себя не оставила — пустые, хотя и смешные иногда уличные провокации и проблемы с полицией.

Как-то Воротников посрывал шапки с милиционеров, полез с ними в драку. Отсюда и уголовное дело, подписка о невыезде. Сбежал в Европу. Потом, как и художнику Павленскому, на Западе Воротникову стало "душновато". Он и его жена по прозвищу Коза заскучали по России.

"Мы давно уже другие люди — приветствуем очень многие изменение, которые произошли в мире, особенно в России, и ту роль, которую Россия начинает играть сейчас на мировой арене. Нам это как бальзам на душу", — признался Воротников.

Группу "Война" всегда сопровождали скандалы. Один из них — спор о том, кто может считать себя основателем. Таковым, например, себя считает и вновь зазвучавший Петр Верзилов. В составе группы "Война" он прославился еще еще десять лет назад, когда в московском музее имени Тимирязева участвовал в порнографической оргии с коллективным совокуплением перед камерами. Названо было это художественным перформансом, где участие приняли два десятка человек. Он тогда выступил в паре с Надеждой Толоконниковой — одной из девушек, осужденных позднее за хулиганские пляски в цветных балаклавах в кафедральном соборе Москвы.

Недавно Верзилов вроде как отравился и по скорой в тяжелом состоянии попал в больницу, а потом и в токсикореанимацию НИИ Склифосовского в Москве. Там его откачали, вернули в сознание. Отравляющих веществ не обнаружили, но стало ясно, что это какой-то сосудистый криз на фоне изменения гомеостаза, то есть биохимического баланса организма. Еще раз: никаких ядов и вредных веществ!

В любом случае, московские врачи оказали Верзилову экстренную помощь и на четвертый день — без угрозы для жизни, хотя и в бреду — пациента-акциониста по просьбе близких выписали, чтобы долечивать в Берлине. Это твердый факт. Если бы Верзилов остался в НИИ Склифософского, то диагноз и причину криза можно было бы установить точнее. Но его близким было удобно придать всей истории шум и даже политический характер, мол, вот и Верзилова Путин отравил.

Так же круче! Тогда и фигура уже забытого всеми Верзилова приобретает совсем иной вес, чуть ли не равновеликий с Путиным. На Западе — очень полезно. Слава там, тем более с антипутинским душком, всегда легко конвертируется в деньги.

Вот и прославился Верзилов сейчас, словно тот чеховский коллежский регистратор, попавший в нетрезвом виде под сани извозчика и пропечатанный в газете по разделу происшествий. Рассказ называется "Радость". Вот и у Верзилова и его компании сейчас тоже радость такого толка. У Чехова пострадавшему подоспевший врач велел "затылок холодной водой примачивать", поскольку удар оглоблей был отнесен к легким. Но протокол все же составлен.

Сейчас в роли пострадавшего, но уже от Путина, выступает Верзилов, а с ним и его девчата. Подыгрывают врачи немецкой клиники Charite, нагоняя туман. Из сообщений для прессы: "Есть высокая доля вероятности, что отравление имело место. Мы можем только описать клиническую картину. Мы называем это антихолинергический синдром. Есть огромное множество веществ, которые в итоге могут привести к такой картине. Клиническое наблюдение не помогает нам идентифицировать конкретное вещество или некую его форму". То есть ничего не нашли, если по-простому.

Но продолжаем следить за мыслью немецких врачей. "Картина возникает из механизма действия и не имеет отношения к веществам, а спектр веществ, которые имеют такое действие, действительно широк", — говорят они. Глубокомысленно, но опять ничего. Потом, правда, было добавлено, что речь может идти о медикаментах, рекреационных препаратах или растениях. Но опять-таки никаких следов "медикаментов, рекреационных препаратов или растений" немцы не нашли. Намек на наркотики, но если бы что-то и было на эту тему, то спустя неделю уж точно бы обнаружили. Но ни в Москве, ни в Берлине следов никаких вредных веществ не найдено. Твердый факт. Все остальное — блуждание по ассоциациям. У кого какие. Отсюда и злокачественные интерпретации ради уже глобального перформанса.

Поскольку Верзилов параллельно с российским гражданством завел себе еще и канадское, то его судьбой публично обеспокоился премьер Канады Джастин Трюдо. А если так, то случай с Верзиловым уже не нарушение кровоснабжения мозга, а очередное подозрительное отравление с политическим подтекстом. Ищем "Новичок".

И вот уже Джастин Трюдо — о случае с Верзиловым: "Вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны россиян в последние месяцы в Соединенном Королевстве". Трюдо как бы намекает на дело Скрипалей. Там — ни одного доказательства против России. Но намекать-то можно. Вот Трюдо и намекает, мол, он знает, как в московском финале чемпионата мира по футболу Петр Верзилов с девушками выбежал на поле и хотел помешать игре. А теперь вот мстительный Путин решил отравить героя-сопротивленца, намекает Трюдо, неизвестным веществом. Да таким неизвестным, что его не обнаружили даже медики знаменитой германской клиники Charite, куда Верзилова перевезли из Москвы. Ну, тем хуже для Путина. И тем хуже для России. Все же все понимают.

Сладкую версию в клювик западной прессы вложила Надежда Толоконникова, как только самолет с Верзиловым сел в берлинском аэропорту. "Я считаю, что он был отравлен намеренно. Это была попытка запугать его или убить", — заявила активистка.

В любом случае, в Берлин из Москвы Верзилов прибыл с вернувшимся слухом и зрением, хотя все еще и в бреду. Сейчас Верзилов уже, можно сказать, в порядке. Хотя осадок остался. От яда слов.

Британская The Guardian утверждает, что "весьма вероятно, что Верзилов был отравлен". Кем? Догадайтесь с трех раз. Туда же и немецкая Bild — про историю Верзилова: "Это история человека, который после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании мог стать следующей жертвой отравителей из России". То есть полная "непонятка" со Скрипалями уже выдается за доказанный факт, а к нему в ряд подверстывается и Верзилов: испытал медицинские проблемы с кровоснабжением мозга, но в любом случае записан как жертва режима.

До более широкого обобщения возвышается Forbes, но это уже воспаленное сознание: "Благодаря Путину мы теперь можем представить, какой была жизнь при Борджиа и римских императорах Калигуле и Нероне. Таинственные убийцы бесшумно сновали туда-сюда, нейтрализуя угрозы власти, в том числе посредством ядов. Это самое коварное оружие, потому что оно порождает недоверие среди близких друзей, а исполнителей этих преступлений редко выявляют и еще реже наказывают. Петр Верзилов отважно и открыто отстаивал свои принципы и прямо-таки напрашивался на возмездие". Здесь Forbes рисует мистическую картину расчеловеченной России, где людей травят даже с некоторым вожделением, словно в фильме.

Если почитать западную прессу, так вот она какая, романтика современной России. Но сколь искренне они там так думают? Уверен, что вполне искренне. И искренне негодуют, что Россия всех травит — внутри себя и снаружи.

Я лично убежден в этой искренности потому, что считаю происходящее ярким отражением закона Уильяма Томаса. Это американский социолог конца XIX — первой половины ХХ веков. Он же — основатель американской школы социальной психологии. Вот чеканная формулировка его закона, иначе называемая еще теоремой Томаса: "Если нечто принято за реальность, то оно реально в своих последствиях".

Но как раз восприятием на Западе сейчас модно управлять. И модно как результат искусственно сформированного враждебного восприятия России пожинать искреннее негодование Россией, подозрительность, грубое поведение в отношении Москвы — вплоть до санкций.

Текст: "Вести недели"

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