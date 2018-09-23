Трамп не стремится свергнуть Рухани и готов с ним встретиться

США не стремятся к смене власти в Иране или любой другой стране, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли. Комментируя высказывания адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о том, что введенные Вашингтоном санкции в конечном итоге приведут к революции и свержению нынешних иранских властей, Хейли подчеркнула, что целью США является не смена режима в Иране или где-либо еще, в стремление защитить американцев и их союзников.

Вместе с тем она в очередной раз обвинила Иран в поддержке терроризма. Как напомнила Хейли, президент Трамп ясно дал понять, что Иран является "плохим игроком" на международной арене.

"Экономика Ирана обрушилась из-за того, что президент Трамп отказался от соглашения по ядерной программе Тегерана", — указала американский постпред. По ее словам, Тегеран находится "в отчаянии", из-за чего и прибегает к антиамериканской риторике.

Она также отвергла обвинения президента Ирана Хасан Рухани в том, что за субботним терактом в иранском городе Ахваз стояли силы, которых поддерживают США.

Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки, заявила Хейли. По ее словам, Рухани "может обвинять нас сколько угодно, однако ему следует посмотреть в зеркало", приводит слова американского постпреда ТАСС. Она пояснила, что имеет в виду проходящие в Иране акции протеста.

Со своей стороны, госсекретарь США Майкл Помпео заявил в воскресенье, что президент Трамп готов провести встречу с Рухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести", — сказал Помпео.

В результате теракта во время военного парада в иранском Ахвазе 22 сентября погибли не менее 29 человек, еще 57 получили ранения. Огонь по участникам парада открыли неизвестные вооруженные люди, прятавшиеся за трибуной. По разным данным, ответственность за теракт взяли на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе" и боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).