В Норвегии россиянина арестовали за незаконную информдеятельность

Норвежская полиция безопасности (PST) арестовала на две недели гражданина России по решению суда. Россиянин был задержан в пятницу в аэропорту Осло, пишет РИА Новости, В PST отказались сообщить подробности кроме того, что мужчин был взят под стражу после семинара в парламенте страны.

Россиянина обвиняют в незаконной информационной деятельности. В семинаре по проблемам дигитализации участвовали 79 человек из 34 стран.