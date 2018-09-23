В США назвали действенными угрозы Трампа

Никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональд Трампа принять ответные меры возымели действие. С таким утверждением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в воскресной передаче телеканала CBS "Лицом к народу".

По ее словам, США хотят убедиться, что в провинции Идлиб "не используется химическое оружие и не ведутся военные действия". Она напомнила, что американские власти дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ. Ответственность за эти атаки возложили на Дамаск.