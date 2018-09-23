Пока Китай одевает Америку, она пытается его "обуть"
Как выглядит развязанная Америкой торговая война из Китая? В Пекине сдаваться не собираются. Более того, рассчитывают остаться в выигрыше.
Восточные мотивы в западных силуэтах. "Пусть мир влюбится в Китай" — девиз этого показа на Неделе моды в Пекине. Трамп опять взял моду в своем фирменном стиле на фоне переговоров о переговорах объявить о новой порции пошлин. Синхронный ответ Китая не заставил себя ждать: в ответном списке — более 5 тысяч товаров, в том числе широкого потребления.
Кого США пытаются "обуть" с помощью санкций, не совсем понятно, ведь уже сейчас Китай одевает Америку. 40% всей импортной одежды идет в Штаты отсюда, две трети всей обуви, 85% аксессуаров. Тарифы могут только взвинтить цены или вовсе разорвать производственные цепочки.
Эхо войны докатилось даже до глянцевых журналов, где пишут о "битве сумками". Кроме них в американском списке, например, пряжа. В китайском — текстиль. Но планы пекинских дизайнеров это вряд ли перекроит.
Текстильные фабрики свяжет с новыми клиентами "Один пояс — один путь". Новых заказчиков уже ищут в Европе, Сингапуре и на Дальнем Востоке. Диверсифицировать рынки и стимулировать внутренний спрос — это полностью укладывается в структурные реформы, которые сейчас Китай проводит в экономике. Делает ее более рыночной, гибкой и открытой. Пошлины, конечно, скажутся на ВВП страны, но пока это влияние незначительно.
По расчетам аналитиков Bloomberg, уже действующие пошлины могут снизить рост на 0,2. Те, что вводят 24 сентября, — на половину процентного пункта. Пока это самая большая порция пошлин — охватывает половину всего китайского экспорта в США. Если же тарифы введут на весь объем, экономика может замедлиться на 1,5%. Китайские эксперты в прогнозах оптимистичнее: ситуация стабильна. В США на этом этапе обострения аналитики говорят о снижении экономики на 0,7%. А вот фермеры уже потеряли до 6 миллиардов долларов и до 14 — вся аграрная отрасль.
"Пострадают американские покупатели, тарифы на 200 миллиардов долларов касаются товаров широкого потребления. Доходы среднего класса в США и так снижаются, а если Штаты возьмут на себя риск пересматривать производственные цепочки, то окажутся под давлением общественности, особенно в период выборов", — считает У Байи, директор Института американских исследований Китайской академии социальных наук.
Давление растет и в газовом секторе США: Китай внес в черный список 10-процентных пошлин американский СПГ, нажав на больное — амбиции Штатов стать энергетической сверхдержавой. Китай уже в следующем году станет крупнейшим покупателем СПГ в мире, но США сами перекрывают себе кислород. Газовый экспорт в КНР уже упал с 500 до 130 тысяч тонн. Нефтяные компании, уже распланировавшие терминалы вдоль Восточного побережья, могут потерять миллиарды, под угрозой проекты объемом 100 миллионов тонн, а Трамп изо всех сил навязывает СПГ Европе.
Еще один ход Пекина — поиск новых активов для инвестиций: главный держатель американского госдолга сократил вложения на 8 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы, наоборот, нарастил.
Китай твердо держит курс, и намеренной девальвации не будет. Несмотря на то что с марта, когда появились первые предпосылки к торговым трениям, национальная валюта снизилась по отношению к доллару на 8% и обновила несколько минимумов за год, в Центробанке и Министерстве коммерции КНР не раз заявляли, что не будут использовать юань как оружие в торговой войне.
Тем не менее в распродаже ценных бумаг эксперты видят не только эффективный финансовый рычаг, но и стремление снизить влияние доллара. Китай не раз говорил о желании перейти на расчеты в национальных валютах с целым рядом стран. С Россией процесс интеграции уже запущен. Это минимизирует негативный эффект санкций, как и ослабление юаня: товары останутся конкурентоспособными.
"Китай должен проводить гибкую финансовую политику и давать юаню возможность "плавать". Рынок сейчас зрелый, даже если будет пробит психологический барьер в 7 юаней за доллар, это не будет болезненно", — отметил Юй Юндин, научный сотрудник Китайской академии социальных наук.
Но США стали торговаться и в политике. Все больше в ультимативной форме. То их сильно раздражают насыпные острова в Южно-Китайском море, где Пекин обустроил военные базы. И все атаки американцев отбивает с убийственным спокойствием: это территория Китая, а значит, размещать там власти могут все, что сочтут нужным. Теперь США ввели санкции за закупку оружия у России, "публично растоптав все принципы международных отношений", — жесткий ответ Минобороны КНР. Китай намерен не разрывать, а развивать связи. "Партнерство двух стран, России с ее природными ресурсами и Китая с его промышленной мощью, неизбежно станет вызовом Западу", — пишет китайская пресса.
МИД Китая вызвал американских дипломатов: послу Гэри Локку сделано резкое представление, военному атташе при посольстве США выражен протест.
"Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отменить так называемые санкции, в противном случае ей придется отвечать за последствия", — заявил Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР.
США теряют реальные деньги и в виртуальном пространстве. Компания Alibaba планировала разрешить американским фермерам торговать в своем онлайн-магазине, одном из самых посещаемых в мире. Об создании миллиона рабочих мест Джек Ма лично говорил с Трампом. Теперь же, считает он, это обещание выполнить невозможно.
"Из-за торговых споров пострадают многие малые и средние предприятия. Но я верю, что в это непростое время тот, кто использует новые идеи и новые технологии, в конце концов победит", — сказал Ма.
Джек Ма призвал приготовиться к затяжной торговой войне. КНР отменила визит главы китайских Военно-морских сил в США и отказалась от встречи объединенных штабов Вооруженных сил, которая должна была скоро пройти в Пекине.
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