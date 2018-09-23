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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 1 час назад
Гибель Boeing в Донбассе: Россия раскрыла гостайну
То, чего так долго ждали, появилось 17 сентября — это документальные доказательства того факта, что ракета, сбившая малайзийский Boeing более четырех лет назад, — из арсенала Украины. Минобороны России раскрыло и опубликовало документы под грифом "Совершенно секретно". Все отправлено в Нидерланды международной следственной группе. Новые доказательства опрокидывают обвинения в адрес России.
24 мая в Нидерландах совместная следственная группа проводит брифинг, демонстрирует фрагменты ракеты, сбившей Boeing, и публикует номера компонентов: 9Д-13105000 — это сопловой блок и 8869032 — двигатель ракеты комплекса "Бук". Имея такие исходные данные, Министерство обороны Российской Федерации устанавливает заводской номер ракеты и ее бортовой номер. Она изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении еще в 1986 году.
"В соответствии с записью в формуляре на двигатель в тот же день он был установлен на ракету 9М-38 с заводским серийным номером 8868720. Двигатель с заводским номером 8869032 продемонстрирован совместной следственной группой и являлся частью ракеты, он содержится в сводной ведомости при комплектации сборки и для сборки данной ракеты", — заявил Николай Паршин, начальник главного Ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.
Вообще эти данные являются государственной тайной. Но с учетом значимости было принято беспрецедентное решение — рассекретить записи. В журнале учета принятой продукции зафиксировано и то, куда потом отправилось изделие, и то, кто было его получателем.
"29 декабря 1986 года ракета была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть №20152. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт, учтенный в журнале учета принятой продукции. Ее действительное наименование 223-я зенитно-ракетная бригада. На ее вооружении состояли зенитно-ракетные комплексы "Бук"", — рассказал Николай Паршин.
После распада СССР бригада была включена в состав Вооруженных сил Украины и переименована в 223-й зенитно-ракетный Теребовлянский полк. Начиная с 2014 года, полк на постоянной основе привлекался к участию в так называемой антитеррористической операции на Донбассе. За все это время ракета с указанным бортовым номером на территорию Российской Федерации не возвращалась. А надпись на журнале "восстановленный подлинник", на которую обратили внимание некоторые коллеги, объясняется просто.
"Когда нужно размножить эти подлинники, их архива берется подлинник, делается какое-то количество копий. И с этого времени начинает действовать восстановленный подлинник №1", — пояснил Александр Торлопов, заместитель главного конструктора Долгопрудненского научно-производственного предприятия.
У экспертов, знакомых с технологией работы конструкторских бюро и оборонных заводов, нет никаких сомнений в подлинности представленных документов.
"Меня интересовало, как они прошиты, как опечатаны. Действительно показали пломбы, прошивку этих документов, то есть вскрыть этот журнал и подделать, заменить какие-то страницы невозможно", — сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск противовоздушной обороны.
Украина, впрочем, поспешила выступить с опровержением в тот же день. С традиционной аргументацией.
Российское оборонное ведомство хранит спокойствие и заявляет о возможности дополнительной экспертизы, если будет запрос от совместной следственной группы. И тогда уже Киеву придется как-то объяснять свою "брехню".
ВДНХ. Открытая экспозиция ракетной техники. Самоходная огневая установка комплекса "Бук". На ней — четыре ракеты 9М38. Считается, что такой же ракетой был сбит малайзийский Boeing. И если тот "Бук" был действительно украинским, то на Украине должна храниться и техническая документация. А именно — эксплуатационный формуляр, в котором должны отмечаться все действия с ракетой: хранение, выгрузка, размещение на пусковой установке, боевое применение. А значит, можно точно установить номер пусковой установки, с которой она стартовала, и даже поименно всю боевую схему, которая несла дежурство тогда, 17 июля 2014 года. Вот только захочет ли Украина раскрыть эту информацию? Скорее всего, эти документы уже уничтожены.
Киев начал врать и метаться сразу после катастрофы. Обвинил во всем ополченцев, что это они сбили Boeing "Буком", который захватили в качестве трофея, хотя еще буквально накануне утверждал, что это невозможно. Кадры военного телевидения Украины, на которых отлично виден "Бук" с радарной установкой. Дата — 16 июля — за сутки до крушения Boeing.
Не могла эта ракета попасть в Россию и к ополченцам Донбасса, и через Крым. В 55-м зенитно-ракетном полку Вооруженных сил Украины были в основном ракеты другой модификации или 1984 года выпуска. Все задокументировано. Даже если предположить, что ракета была передана третьей стороне, например, Грузии, как предполагали некоторые эксперты, то это должно было быть отражено в соответствующей ведомости — акте списания. В любом случае, бесследно исчезнуть такое серьезное оружие не может. И теперь Украина для доказательства своей непричастности должна будет продемонстрировать такие документы, если они, конечно, есть.
Резонный вроде бы вопрос: а как вообще могла сработать ракета 1986- года выпуска, если у нее по паспорту срок годности всего 25 лет? Но, по словам военных экспертов, это — обычная практика.
"Новых поступлений зенитно-управляемых ракет на Украину после 1991 года не было. Остался только тот запас, который есть. Проводили контрольные отстрелы, собирали комиссию и сказали: продлеваем срок эксплуатации еще на 5 лет", — отметил военный эксперт Михаил Ходаренок.
Новые данные только подтверждают версию концерна "Алмаз — Антей", который еще в 2015 году провел натурное моделирование и сымитировал подрыв "Бука" над кабиной пассажирского лайнера — с учетом важных деталей.
"Ракета "Бук" имеет особенность — она подрывается над самолетом. Сделано это для того, чтобы убить летчика. Самое дорогое в самолете военном — летчик. Вот летит "Бук", летит Boeing. Если бы Донецк запустил. Ракета подлетает, взрывается. Давайте посмотрим эту ракету. Головка самонаведения с радиопрозрачным обтекателем, дальше пошла боевая часть. Осколки веером разлетаются по кругу", — сказал Юрий Кнутов.
И тогда следы поражения должны были остаться на левом двигателе и левой полуплоскости, что доказывает, что "Бук" стартовал из поселка Зарощенский, где стояли украинские расчеты. Эксперимент "Алмаз – Антея" определил место дислокации с точностью до десятков метров. Но следователи до сих пор так и не показали левую полуплоскость.
Обвиняли и Россию, что это сработал "Бук" из состава нашей 53-й бригады, что дислоцируется под Курском. Приводили в качестве доказательств видео из Интернета, где зафиксировано выдвижение колонны в сторону Донбасса. Но главный обвинительный "видеодокумент", когда "Бук" перемещается на платформе по Макеевке и Луганску, оказался фальшивкой. Последняя экспертиза выявила нарушение законов линейной перспективы и прямолинейного распространения света.
При создании этого монтажа изображение "Бука" было импортировано из видеоизображения с пониженной детализацией, а тягача и трейлера из видеоизображения — с более высоким уровнем детализации.
"Мы видим расхождения в точках, в которых встречаются параллельные прямые", — отметил Артем Соколов, судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Федерации судебных экспертов.
Удивительно, как вообще в таком важном расследовании можно было основывать доказательство на публикациях в соцсетях! Уж точно более весомым свидетельством причастности, хоть и косвенным, могут быть слова командира с угрозой устроить еще один малазийский Boeing. Вот запись такой беседы, которая состоялась еще в 2016 году во время учений под Одессой. Это голос полковника Руслана Гринчака, первого заместителя командующего воздушным командованием "Запад" Вооруженных сил Украины.
Именно Гринчак в июле 2014 года занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады ПВО. Она осуществляла контроль воздушной обстановки, в том числе на юго-востоке Украины. Маршрут МН17 пролегал через ее зону ответственности.
Ровно в тот момент, когда Министерство обороны в Москве обнародовало эти данные, в Киеве Порошенко устроил своего рода шоу: для отвлечения внимания он объявил, что разрывает Договор о дружбе, который до сих пор действовал.
Но шумиха пройдет, а новые объективные данные совместная следственная группа должна будет все-таки приобщить к делу и учесть при расследовании катастрофы малайзийского Boeing.
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