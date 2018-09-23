Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО

Автор: Дмитрий Киселёв

17 сентября над Средиземным морем был сбит наш самолет-разведчик Ил-20. 15 российских военнослужащих погибли. Ракета была сирийской, но вину мы безоговорочно возложили на Израиль, поскольку его летчики, бомбившие Сирию, намеренно прятались за российским самолетом, подставив его под удар. Более того, вопреки имеющимся с Россией договоренностям об избежании инцидентов в воздухе Израиль предупредил Россию о своей операции лишь за минуту до ее начала, то есть столь формально, что российский самолет даже технически не имел возможности уйти из зоны поражения.

18-го на пресс-конференции с премьером Венгрии Орбаном в Москве президент Путин лично выразил соболезнование близким погибших и назвал произошедшее "цепью трагических случайных обстоятельств". Но тут же Путин уточнил, на мой взгляд, только ради исключения слово "случайные" в отношении "трагических обстоятельств". "Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств", — сказал глава государства. И вот оно, уточнение: "А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано".

А вот это заявление от Минобороны России, которое "полностью согласовано" с президентом России, прозвучало из уст генерала Конашенкова. И тут уж никаких случайных обстоятельств, а дважды подчеркнута именно "преднамеренность" действий ВВС Израиля.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию. Израильские средства управления авиацией и летчики Ф-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию. Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные", — заявил Конашенков. Крепче слов не подобрать. И все же загадка во всем этом остается.

Автор: Денис Давыдов

Минута молчания сразу после той жуткой ночи. Фотография самолета, цветы, свечи. Пройдет несколько дней, и на этих экранах представят детальный разбор того, что случилось. По данным локаторов, спутников, специальных систем хронология восстановлена поминутно.

"Вечером 17 сентября российский разведывательный самолет Ил-20 с 20 часов 31 минуты выполнял специальную задачу по отслеживанию обстановки в идлибской зоне деэскалации. На его борту находились 15 российских военнослужащих. В данный период времени группа из четырех истребителей F-16 вылетела c территории Израиля для нанесения внезапного удара по промышленным объектам Сирийской Арабской Республики. Истребители, пролетев над нейтральными водами Средиземного моря, заняли район патрулирования в 90 километрах западнее города Латакия", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Истребители, конечно, знали, что барражируют рядом с российской военной авиабазой. И точно видели летевшей неподалеку самолет-разведчик — большой тихоходный Ил-20.

"В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", — сказал Конашенков.

Но стреляли фактически без предупреждения. Никаких минут для изменения курса российскому самолету не дали. Приборы зафиксировали сигнал от израильской стороны в 21:39 — и тут же огонь.

"Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами ГБУ-39 по промышленным объектам в провинции Латакия. Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими Вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы", — подчеркнул Игорь Конашенков.

Формальное предупреждение больше похоже на откровенную дезинформацию. Говорят об ударе по северным районам, а обстреливают западную часть — Латакию.

"Командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу. Удары израильских истребителей были нанесены не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является ее западной провинцией. Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — сказал Игорь Конашенков.

Ил-20 оказывается между молотом и наковальней. Сирийские ПВО вынуждены отбиваться от атаки израильских самолетов. Истребители разворачиваются и улетают от берега на 70 километров. Кружат, ставят помехи, чтобы не быть пораженными, готовят новый налет.

"В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации. В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам. Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", — заявил Конашенков.

Размах крыльев разведчика в четыре раза больше, чем у истребителя. Он намного габаритнее и, конечно, за ним можно укрыться от ракет — прием пилотам, в том числе и израильским, знакомый.

"Знали израильтяне и о том, что в Вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой – чужой" и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей. В 22:03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22:07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств", — Игорь Конашенков.

Трагедия разворачивалась на глазах израильских летчиков. Даже без данных локаторов пламя от горящего самолета в темном небе хорошо. Машина подбита, но истребители остаются в том же квадрате. Они не улетают на свою территорию.

"В 22:29 дежурный офицер командования российской группировки в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте Военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие. Требуем увести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства. Израильский офицер в звании лейтенанта ответил: "Информацию принял, доведу до командования". В 22:40 истребители F-16 ушли из данной зоны. После чего только в 22:53, то есть через 50 минут после поражения ракетой российского Ил-20, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля в звании полковник вышла на связь и сообщила: "Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону. Если необходима помощь, мы готовы помочь", — рассказал Игорь Конашенков.

Помощь — отличная черта российско-израильских отношений. Партнеры надежные и руку, если нужно, готовы протянуть и протягивают. Иерусалиму в многочисленных просьбах последних лет Москва не отказывала. Всякий раз подставляла плечо.

"Осторожно, мины!" — предупреждающие таблички, как и забор из колючей проволоки, тянутся на многие километры. Голанские высоты. Земли, за которые воюют веками. Римская, а потом и Византийская империя. В свое время турки, англичане, французы пытались их заполучить. А последние 60 лет Голаны не могут поделить Израиль и Сирия. Конфликт пытается тушить ООН. Создана буферная зона длиной почти в 100 километров. Здесь граница именуется "Альфа", а Сирийская часть – "Браво".

Поаплодировать можно российской военной полиции, которая взялась обеспечивать безопасность сотрудников ООН. Вдоль линии "Браво" расставлены посты, и только по этому патрули миротворцев вернулись на Голаны после шестилетнего перерыва.

Голаны — территория ценная. Здесь сосредоточена треть израильских запасов пресной воды, рядом много плодородных земель, но главное — сама высота. Владеть ею – значит, контролировать огромную площадь вокруг.

Израиль, напрягался из-за проиранских отрядов "Хезболлы" (запрещена в РФ) в близи своих территорий. Боялись обстрелов и попросили Москву поговорить с Тегераном. Просьбу услышали, передали. За три дня "Хезболла" и Корпус стражей исламской революции (запрещен в РФ) отошли от Голанских высот в глубь Сирии почти на 150 километров.

"Россия провела консультации с Ираном, в ходе которых Тегеран уведомил, что не считает правильным нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля. Всего были отведены 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракет, а также 145 единиц другого вооружения и военной техники", — отметил Игорь Конашенков.

Еще Израиль боялся, что оружие, которое Россия поставляет в Сирию, может попасть в руки третьей стороны. Москва себе ничего подобного не позволяла, оставалась верна джентельменскому соглашению. Более того, дружбой с израильтянами дорожили настолько, что даже торговые контракты расторгались, — в 2010-м, когда Дамаск заявил о желании модернизировать свою ПВО. Рассчитывал купить у нас 4 дивизиона С300. Размещенные в Сирии комплексы хоть у столицы, хоть у границы на Голанах могли бы перекрыть своим радиолокационным полем и зоной поражения практически всю территорию Израиля. Израильские ВВС уже бы не чувствовали себя так вольготно в ближневосточном небе. И Иерусалим снова обращается к Москве.

"Сирийская Арабская Республика заплатила предоплату в полном объеме, провела 400 миллионов долларов за поставку 4 дивизионов таких комплексов. Однако, учитывая озабоченность Израиля, что такие комплексы будут полностью перекрывать своими радиолокационными средствами, огневыми средствами в случае конфликта практически всю территорию Израиля, Российская Федерация учла эти озабоченности и прекратила действия контракта с Сирийской Арабской Республикой в полном объеме", — пояснил Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества".

Вернув весь задаток до копейки, контракт разорвали. Да, это удар по репутации продавца, и Россия это, конечно, понимала, но шаг все равно был сделан. Ради двусторонних отношений с Израилем. А на вооружении Сирии так и остались устаревшие С200, которыми она пытается отбиваться от непрекращающихся израильских налетов. Самолеты новые, а противоракеты в строю — с середины прошлого века. Для современных истребителей в общем-то безобидны.

Когда закончились бои за Алеппо и город был освобожден от террористов, Израиль просил российскую сторону помочь с восстановлением древней синагоги и кладбища. С боем, рискуя жизнью, наши бойцы Сил специальных операций помогали израильтянам в Сирии найти и вывезти тела их убитых солдат.

"Специальная операция по поиску проводилась в районе ведения боевых действий на территории, подконтрольной ИГИЛ (запрещено в РФ). Боевики террористических группировок внезапно атаковали российских военнослужащих, занимавшихся поисками. В ходе боя получил ранение боец российского спецподразделения", — сказал Игорь Конашенков.

От помощи спецназа до мощной дипломатической поддержки. С очередным израильским недругом Палестиной Россия тоже договаривается. В 2016-м Москва без каких-то предварительных условий предоставила площадку для встречи израильского и палестинского лидеров. Переговоры хоть немного, но снизили накал в их отношениях. Международники вспоминают историю того же года, когда уходивший из Белого Дома Обама неожиданно осудил поселенческую активность Израильтян на оккупированных территория Сектора Газа. С такими жесткими формулировками Штаты пытались протащить резолюцию в Совбезе ООН.

"Джон Керри буквально упрашивал Лаврова согласиться с этим и поддержать этот план. И ему было четко заявлено, что этого не произойдет. И, несмотря на все эти уговоры, действительно Россия четко, жестко стояла на своих позициях. Это отвечало интересам Израиля. Это тоже был отклик и ответ на ту просьбу, с которой Израиль к нам обращался. Мы все время что-то делаем, учитывая интересы Израиля, несмотря на это, он идет на такую вероломную акцию. Это наносит удар по конструктивному российско-израильскому взаимодействию, которое шаг за шагом восстанавливалось в течение всех последних лет", — считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Связи налажены самые тесные и самые разные. Именно в новейшей истории случился исторический первый визит российского лидера в Израиль. Более того, в 2012 году Владимир Путин участвовал в церемонии открытия мемориала в честь красноармейцев, победивших нацизм.

Их усилиями деть 9 мая в Израиле был признан государственным праздником. Такой статус у Дня Победы есть только в России и Белоруссии. Тем, кто уехал на историческую родину, но большую часть жизни работал в РСФСР, Москва помогает. Пенсию из России получают больше 100 тысяч израильтян. Слова благодарности россиянам за подвиг — от Биньямина Нетаньяху, он был на параде на Красной площади. Как видно, лидеры выстроили корректные, взвешенные отношения. А ведь какими отвратительными они были в советский период, если, конечно, не считать первых лет становления молодого государства.

Заседание ООН. Судьбоносное для Израиля. Организация голосует за создание двух государств — арабского и еврейского. Решение не поддерживает Британия, а СССР голосует "за".

Речь от Советского Союза произнес тогда еще 37-летний постпред при ООН Андрей Громыко. За эту галочку в нужной графе еврейские поэты его будут благодарить стихами. Но, увы, отношения сверхдержавы и молодого государства начнут быстро портиться. Дипотношений не будет четверть века.

В бесконечных войнах Израиля с соседями Москва — по другую сторону баррикад. На Ближний Восток отправляются военные советники, техника, чтобы сдержать Израиль и его главного союзника — США.

В 1982-м во время войны в Ливане трофеем сирийцев стали несколько израильских танков. Один из них отправили в Советский Союз, и долгие годы он был экспонатом музей. А не так давно израильтяне попросили технику вернуть.

"В 2016 году по настоятельной просьбе начальника Генерального штаба армии обороны Израиля израильской стороне передан танк "Магах-3", захваченный в 1982 году на территории Ливана и находившийся в России. Передача танка была проведена в присутствии премьер-министра Израиля господина Нетаньяху", — сказал Игорь Конашенков.

Сотрудничество по военной линии, дипломатической, налажен политический диалог — и на таком фоне под удар подставлен наш самолет-разведчик!

"Враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений", — заявил Конашенков.

С 2015 года у России и Израиля работает совместная группа по предотвращению инцидентов на сирийском направлении. Стороны должны друг друга заблаговременно извещать, в том числе о полетах. Но если Россия направила больше 300 уведомлений, то от израильтян их было всего 25. Хотя недавно оборонное ведомство официально в ходе брифинга победно рапортовало о других цифрах.

Сразу после инцидента с российским самолетом объясняться в Москву прилетел командующий ВВС Израиля Амикам Норкин.

"Израиль сейчас всеми силами старается сохранить отношения с Россией, и он должен понимать, что есть границы, которые переходить не следует. Если Израиль преступит эти границы, последует четкая реакция. Продолжение бесконечных авиаударов по Сирии не отвечает ничьим интересам, авианалеты должны быть прекращены, ведь это ненормально, что Израиль вновь и вновь бомбит Сирию и никто не пытается это остановить", — полагает Гидеон Леви, журналист израильской газеты Haaretz.

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны. Сергею Шойгу звонил Авигдор Либерман, кстати, родившийся в Молдавской ССР и прекрасно говорящий по-русски. "Русские евреи", как их называют в Израиле, — одна из самых многочисленных диаспор. Больше полутора миллионов человек. Фактически каждый пятый житель страны. Вот и наше Минобороны сообщает, что переговоры между российскими и израильскими военными, перед тем как Ил-20 был сбит, велись на русском языке. Но друг друга не понимали или не хотели понять. Трагедия случилась. И здесь показательны отношения ни с кем-нибудь, а с американскими ВВС, с которыми у нас все очень непросто, но соглашение о предотвращении инцидентов в Сирии, тем не менее, есть, и оно работает.

"Поведение израильских летчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе. У нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле", — подчеркнул Игорь Конашенков.

У России в Сирии развернута мощная система ПВО, но ее не применяли ни разу, дорожа партнерскими договоренностями. Минобороны самостоятельно проводит поисковую операция в районе Латакии. Из воды достают части фюзеляжа, фрагменты тел, личные вещи пилотов.

"Действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности. Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", — подытожил Конашенков.

Игорь Конашенков предостерег от попыток неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. Все данные документально подтверждены. В распоряжении оборонного ведомства есть и дополнительные данные от трагедии 17 сентября, которые пока не предавали огласке.

По погибшему экипажу скорбят все военные городки страны. Везде проходят акции памяти.

А вот теперь — та самая загадка в вероломных действиях ВВС Израиля, в результате которых погибли 15 российских военнослужащих в сбитом над Средиземном морем Ии-20. Загадка трудная. Хотя вопрос звучит просто: почему так получилось? Думаю, даже Путин над этим ломает голову.

Почему сбит Ил-20? Но точно ответить могут лишь сами израильтяне. Да не просто израильтяне, а только высшее руководство государства Израиль. Так что прямо из Кремля туда и летит вопрос: "Почему так получилось?" А далее для простоты ответа, как в школьных тестах, выбор из трех вариантов, столь привычный всем в мире multiple choice. И вот где поставить галочку?

Здесь? Руководству Израиля плевать на партнерство с Россией и беспрецедентный характер сложившегося доверия. Или здесь? Сигнал сверху не доведен до израильской армии. Сигнал о бережном отношении к военнослужащим России. А может, здесь? Армия Израиля игнорирует сигналы сверху, то есть действует на свой страх и риск, считая, что высшую политику делает она, а не гражданская власть. Так что ли?

В любом случае галочку высшее руководство Израиля должно будет поставить. Свалить все на Сирию не удастся — уж слишком простодушна военная хитрость израильских пилотов. Так вот до тех пор, пока один из трех предложенных вариантов ответа этой загадки не будет дан, неопределенность в наших отношениях будет сохраняться. А что такое неопределенность? Это отсутствие доверия со всеми сопутствующими такому положению рисками. Рисками для России. И рисками Израиля.