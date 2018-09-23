Болтон рассказал, с какой речью выступит Трамп на Генассамблее ООН

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

"Его речь будет посвящена американскому суверенитету, тому, как он вписывается в место Америки в мире", — сказал Болтон в эфире телеканала Fox News.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. На дискуссионных площадках выступят более 90 глав государств, порядка 40 глав правительств и 55 министров иностранных дел.

Планируется, что на Совбезе ООН Трамп поднимет темы КНДР и Ирана, добавил советник. Из видеозаписи, размещенной на сайте телеканала, следует, что Трамп также намерен поднять темы торговой войны и стратегической стабильности в отношениях США и Китая. Будет освещена и тема разногласий США и России.

"У президента будет возможность продемонстрировать, насколько он был активен в плотной международной повестке", — добавил Болтон.