У России есть дополнительные данные, доказывающие вину Израиля в гибели Ила

Министерство обороны России располагает неопровержимыми данными о гибели российского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, подтверждающими материалы, который были представлены на брифинге в воскресенье. Об этом журналистам заявил после брифинга официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он сообщил, что поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации 17 сентября, которую обнародовали на брифинге, не взята "с потолка": она основана на данных объективного контроля воздушной обстановки, проводимого с разных радиолокационных средств в Сирии. Учтены и материалы, переданные Минобороны РФ израильской стороной. У военного ведомства есть "и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября", они также подтверждают представленные на брифинге материалы, добавил Конашенков. В этой связи он отверг попытки отрицать или неверно интерпретировать представленную информацию, пишет ТАСС.

На самом брифинге Конашенков сообщил, что четыре израильских истребителя F-16 прикрылись российским самолетом-разведчиком и подставили его под удар сирийских ПВО. Из-за разницы "в эффективной отражающей поверхности самолетов" ракета попала именно в Ил-20. Командир самолета успел доложить о произошедшем на базу.

Со своей стороны Израиль оповестил Россию об авианалете не заранее, а уже в его начале, чем нарушил договоренности, достигнутые между двумя странами. Кроме того, продолжил официальный представитель Минобороны, Израиль не сообщил о местоположении своих самолетов.

По словам Конашенкова, израильская сторона ввела российскую в заблуждение и относительно района, в котором был нанесен удар (это произошло на западе Сирии, а не на севере, как сообщили военные еврейского государства), из-за чего Ил-20 не смог покинуть опасную зону. Разговор велся на русском, и у Минобороны есть его запись, добавил Конашенков.

Сами F-16 покинули район через 10 минут после уничтожения российского самолета, а помощь в поисках Ил-20 Израиль предложил лишь через 50 минут. Таким образом, Москва считает виновным в произошедшем Тель-Авив. По мнению Минобороны РФ, причиной случившегося стала либо преступная халатность, либо непрофессионализм израильских ВВС.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, в свою очередь, заявил в воскресенье, что с Россией не будет "громкого спора в СМИ", а сам он надеется на улучшение отношений между двумя странами. А Армия обороны Израиля заверила, что при утверждении любой израильской операции в Сирии во внимание обязательно принимается безопасность российских военных, и так будет впредь.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября, когда возвращался на авиабазу Хмеймим, жертвами действий израильских истребителей стали 15 российских военных. Поиск тел и фрагментов самолета в Средиземном море продолжается.