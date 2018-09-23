Выборы во Владимирской области подошли к концу

Во Владимирской области, где в воскресенье, 23 сентября, проходил второй тур выборов губернатора региона, в 20 часов московского времени закрылись все 985 избирательных участков. Члены избиркома начали подсчет голосов.

По данным на 18 часов, явка во втором туре выборов составила 33,28 процента, передает РИА Новости.

За пост главы Владимирской области борются кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре, прошедшем 9 сентября, Орлова получила 36,42 процента голосов, Сипягин — 31,1 процента. Явка составила 32,96 процента.

Оба кандидата 9 сентября также баллотировались в депутаты регионального законодательного собрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР. По словам заместителя председателя областного избиркома Сергея Канищева, если на губернаторских выборах победит Сипягин, ему придется выбирать, возглавит он регион или останется депутатом. Два этих поста одновременно один человек занимать не может.