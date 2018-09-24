В Великобритании прошла конференция крупнейшей оппозиционной партии лейбористов

Одна из главных тем — провал премьер-министра Терезы Мэй в переговорах с Евросоюзом. Оппозиция пообещала добиться досрочных выборов.

Фрагмент эфира телеканала BBC от 23.09.2018:

Эндрю Марр, ведущий BBC: Сейчас очень много разговоров о досрочных выборах осенью. Можете прояснить?

Доминик Рааб, министр по выходу Великобритании из ЕС: Это курам на смех. Этого не случится.

Эндрю Марр, ведущий BBC: Курам на смех?

Доминик Рааб, министр по выходу Великобритании из ЕС: На Даунинг-стрит ясно сказали – это чепуха.

На смех уже самого министра по Брекзиту Доминика Рааба подняли на конференции лейбористов в Ливерпуле. Там досрочные выборы считают единственным выходом из тупика. Дело в том, что на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге Тереза Мэй провалила переговоры и не смогла договориться по условиям соглашения с Евросоюзом. И досрочные выборы, которые подразумевают отставку премьер-министра, превратились из туманной перспективы в суровую реальность. Если ситуация не сдвинется с мертвой точки, парламент может инициировать вотум о доверии премьеру.

Есть и более радикальные предложения. Как удалось выяснить "Файненшл таймс" — 80 процентов Лейбористов поддерживают проведение повторного референдума о Брекзите. И могут продавить эту идею, если придут к власти. Мол, если красиво хлопнуть дверью все равно не получается, может тогда и вовсе остаться? Лидер лейбористов Джереми Корбин в интервью Би-би-си заявил, что, если партия примет такое решение – он его поддержит. Но пока главная задача – добиться досрочных выборов.

"Я не призываю к повторному референдуму. Надеюсь, мы сойдемся на том, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет проведение досрочных всеобщих выборов. И мы к ним готовы", — заявил Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии.

Опасается такого развития событий и Тереза Мэй. По данным издания "Санди таймс", премьер-министр втайне готовит план действий на случай досрочных выборов. И пытается убедить своих коллег по правящей Консервативной партии, многие из которых уже открыто выражают критику, поддержать её и не пытаться сместить. Якобы она пообещала, что добровольно уйдет в отставку летом 2019 года.