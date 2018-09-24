Цирковой тигр потерял сознание во время выступления в Магнитогорске

Неприятный инцидент случился в магнитогорском цирке во время выступления знаменитых дрессировщиков Багдасаровых — одному из тигров стало плохо, он упал в обморок. Реанимационные мероприятия провели прямо на арене, на глазах снимавших все происходящее на видео зрителей.

Описанные события произошли вечером в воскресенье: один из подопечных Карины и Артура Багдасаровых после прыжков через огненные кольца завалился на бортик арены и стал биться в конвульсиях, после чего обмяк.

"У тигра случился приступ после прыжка. Сразу подошел дрессировщик, стал его бить своим кнутом. Не оплачивайте эту жестокость, отвалите вы уже от зверей, это не игрушки", — поделился впечатлениями один из зрителей.

На кадрах видно, как дрессировщик несколько раз тыкает полосатого артиста палкой, затем оттаскивает его за хвост на арену и просит помощника принести воды. Привести в чувство зверя удалось не сразу — очухался он только после третьего вылитого на него ведра, но, кажется, плохо понимал, где находится. В конце концов дрессировщик удалил его с арены.

Часть зрителей была возмущена, что их дети стали свидетелями жестокого обращения с животными — после этого инцидента они покинули зал. Сразу после окончания шоу "Планета 13" местные журналисты обратились в прокуратуру с просьбой оценить, насколько гуманными было такие действия по отношению к животному.

"Были в ужасе! Артур бешеный! Тигров бьют железными палками, то по попе, то по голове! Когда не слушаются, по арене хлыщут кнутом. Когда Артур приближается к тиграм, они боятся, а потом начинают защищаться. Тигры на вид тощие, шерсть не блещет здоровьем. В конце представления тигр Артура не послушался, и тот бросил в него, с психу, металлическую палку, которая чуть не прилетела в моего ребёнка! Слава богу, что сетка задержала палку", — цитирует "Первый областной" возмущенного зрителя.

Сами представители цирковой труппы заявили сотрудникам цирка, что тигр "просто упал в обморок".