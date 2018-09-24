СБУ ждет Жириновского на допрос

Депутата Госдумы России и лидера ЛДПР Владимира Жириновского вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Российского политика обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

18 сентября Шевченковский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов в связи с высказываемой ими поддержкой ДНР и ЛНР.

Теперь Жириновского ждут в СБУ 27 сентября для предъявления ему обвинения и проведения допроса в качестве подозреваемого, сообщает ТАСС.