Словацкие фанаты устроили беспорядки на хоккейном матче

Фанаты словацкого хоккейного клуба "Зволле" устроили массовое побоище в Венгрии, где словаки встречались с местным ДВТК в рамках Типспорт-лиги. Изначально хулиганы организовали стычку со стюардами, но позже переключились на венгерских мирных болельщиков.

Причины конфликта остаются неизвестными. Как сообщает Спортбокс.Ru, драка завязалась в третьем периоде игры, после чего встреча была прервана. Очевидцы вызвали полицию, которая быстро погасила конфликт. Соперники все-таки доиграли матч, который завершился крупной победой "Зволле" со счетом 5:0.

После матча представители словацкого клуба заявили, что группа фанатов не является официальном фан-клубом команды и осудили их хулиганское поведение. В "Зволле" уверили, что хулиганы больше не будут допущены до игр команды. Тем не менее, в ДВТК призвали своих болельщиков не ехать в Словакию на ответный поединок.