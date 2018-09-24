Появились кадры тарана Музея городского быта в Угличе

Очевидец разместил в сети видео, запечатлевшее момент аварии, произошедшей в минувшую субботу, 22 сентября, на Успенской площади в Угличе.

Напомним, что водитель автомобиля Mercedes – житель Москвы 1971 года рождения, приехавший в Ярославскую область на выходные с женой и 12-летней дочерью, на большой скорости не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и буквально протаранил стену старинного деревянного здания, где расположен Музей городского быта XIX века.

После столкновения транспортное средство загорелось, однако его быстро потушили оперативно прибывшие пожарные.

Как сообщает издание "Угличская газета", в момент аварии в музее находилась группа экскурсантов в количестве 34 человек, никто из не пострадал, чего не скажешь о тех, кто был в салоне легкового авто.

Мужчина, управлявший Mercedes, был доставлен в больницу в критическом состоянии. Его спутники также оказались в лечебном учреждении, однако известно, что полученными ими травмы носят сравнительно легкий характер.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал приступ, случившийся у водителя, в результате чего мужчина непроизвольно зажал педаль газа. Его спутники не сумели вмешаться в происходящее, так как события развивались стремительно, а они находились на заднем сидении.

По данным СМИ, власти региона уже приступили к восстановительным работам. Планируется, что ремонт будет проведен в 10-дневный срок.

Известно, что в результате произошедшего был нанесен ущерб экспозиции, в частности — дорогостоящая коллекция стекла и фарфора XVIII—XIX веков.

"Увы, пострадали экспонаты и некоторые утрачены безвозвратно. Музей является одной из изюминок Углича. Надеемся, что коллеги отнесутся с пониманием. Работа музея временно остановлена. Но мы будем общими усилиями стараться быстро восстановить и дом, и экспозицию", — рассказала заместитель главы администрация Угличского муниципального района Юлия Воронова.