Гаспарян и Потапова пробились во второй круг турнира в Ташкенте

В Ташкенте стартовал теннисный турнир, призовой фонд которого составляет свыше 225 тысяч долларов. В турнире принимают участие представительницы России. Так, Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова успешно преодолели первый круг.

Гаспарян стартовала на турнире матчем против Сабины Шариповой из Узбекистана и за 1 час 17 минут одержала победу в двух сетах – 6:2, 6:2. Следующей соперницей 24-летней россиянки станет немецкая теннисистка Татьяна Мария.

Потапова же вышла во второй круг после победы над швейцаркой Штефани Фегеле, являющейся четвертым номером посева – 4:6, 7:6 (7:3), 6:3. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. В следующем раунде Потапова сыграет с победительницей пары Ольга Данилович (Сербия) – Анна Калинская (Россия).