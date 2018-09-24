Додон отстранен от исполнения обязанностей Конституционным судом

Игорь Додон отстранен от исполнения обязанностей президента Молдавии. Такое решение принял Конституционный суд страны. Председатель суда Михай Поалелунжь заявил, что причиной временной отставки стал отказ Додона назначить министров, кандидатуры которых предлагал премьер.

В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону сделать Сильвию Раду министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось, а Николая Чубука — министром сельского хозяйства и регионального развития. Но Додон отверг обе кандидатуры. По его словам, у Раду нет медицинского образования, а к Чубуку есть вопросы "в области".

Додона уже ранее временно отстраняли от обязанностей, напоминает РИА Новости. Тогда он также отклонял министров, предложенных правительством. В итоге указы о назначении подписывал спикер парламента Андриан Канду.

Конфронтация между молдавским президентом и правительством длится уже не один год. Додон настаивает на сближении с Россией, а парламент и правительство – на интеграции с Евросоюзом. В январе 2018 года в Молдавии была запрещена трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России.