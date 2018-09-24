Инспектор ДПС расстрелял набросившегося на женщину медведя в Иркутской области

Сотрудник ДПС в иркутском Усть-Куте застрелил медведя, который забрался в гараж рядом с жилым домом и едва не убил его владелицу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Ликвидацию дикого зверя сняли на видео.

Косолапого в своем гараже 52-летняя Людмила Сморода обнаружила ранним утром в воскресенье, 23 сентября, — она пошла посмотреть, почему распахнута дверь, а наткнулась на голодного зверя. Последнего привлек запах заваренного комбикорма с добавками для домашних животных. Встреча могла бы обернуться трагедией, поскольку зверь набросился на женщину и начал рвать на ней одежду, но Людмиле удалось вырваться и закрыть за собой дверь.

Первую помощь ей оказали соседи, они же вызвали полицейских. Первыми на месте оказались сотрудники ГИБДД, которые после звонка охотоведам решили сами нейтрализовать ломавшего гараж хищника. Старший лейтенант полиции Анатолий Хусаинов, как видно на кадрах, произвел 16 выстрелов по зверю из салона служебного авто.

Это первый в этом году случай нападения медведя на человека в Иркутской области. Пострадавшая отделалась порезами и ссадинами.