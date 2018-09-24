24 сентября 201814:10
Додон обвинил КС Молдавии в "двойном беззаконии"
Президент Молдавии Игорь Додон назвал "двойным беззаконием" его отстранение от обязанностей.
На своей странице в Facebook он написал, что Конституционный суд Молдавии свел на нет его попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента.
Ранее суд временно отстранил от обязанностей президента Молдавии Игоря Додона. Причиной стал отказ Додона назначить министров, кандидатуры которых дважды предлагал премьер. Это отстранение стало уже третьим для Додона. В январе 2018 года это отстранили за отказ запретить российские новости.
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