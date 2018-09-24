Регистратор запечатлел смертельное ДТП с участием мотоциклиста в Башкирии

Авария с летальным исходом, произошедшая в минувшее воскресенье, 23 сентября, на трассе Стерлитамак – Белорецк — Магнитогорск в Абзелиловском районе Башкирии, попала в объектив регистратора очевидца.

Судя по кадрам ролика, мотоциклист попытался пересечь дорогу. Через несколько мгновений после того, как он выехал с обочины, его протаранил легковой автомобиль Daewoo Nexia.

По данным СМИ, мужчина, управлявший мотоциклом "Урал" с коляской, и двое спутников получили серьезные травмы, впоследствии один из пассажиров скончался.