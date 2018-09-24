Кристина Орбакайте решила переехать жить в США

Кристина Орбакайте, которая раньше уезжала в Майами только пару раз в год на время отпуска, решила перебраться в США на постоянное место жительства.

Как сообщает StarHit, певица уже подобрала там для дочери Клавы учебное заведение.

Недавно в Нью-Йорке прошли и съемки нового клипа Орбакайте. Как сообщили изданию администраторы на съемочной площадке, певица останется в США до октября, а затем вернется в Россию ради гастрольного тура с концертами и спектаклем "Двое на качелях".

Однако дальнейшую жизнь Орбакайте планирует за океаном. Ее супруг Михаил большую часть жизни прожил в США, там же живут и его родители, и он не раз предлагал Кристине сменить место жительства.

Кроме того, по сведениям портала, решение перебраться жить за границу во многом связано со спадом востребованности Орбакайте в России.