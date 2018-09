Футбольные фанаты забросали поле джойстиками, протестуя против киберспорта

Фанаты футбольных клубов "Базель" и "Янг Бойз" (1:7) во время очного матча чемпионата Швейцарии развернули настоящую акцию протеста против киберспорта. Во время поединка болельщики начали выбрасывать на поле игровые джойстики от игровых консолей, а также теннисные мячи.

Кроме того, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press, болельщики вывесили несколько баннеров оскорбительного характера, а на одном из полотен был изображен знак паузы. Из-за действий поклонников футбола главный арбитр матча был вынужден прервать игру на две минуты для того, чтобы сотрудники стадиона убрали посторонние предметы с газона.

Young Boys and Basel fans throw gaming console controllers on pitch in protest over eSports https://t.co/IFMvScM2gt pic.twitter.com/Wm3v4UCqyX