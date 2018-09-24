Фигуристка Константинова выиграла бронзу Мемориала Непелы
В столице Словакии завершился крупный турнир по фигурному катанию – Мемориал Ондрея Непелы. В заключительный день Станислава Константинова выиграла для сборной России еще одну награду – бронзовую медаль в женском одиночном катании.
Россию в Братиславе представляли Константинова и Полина Цурская. С самого начала борьбу за медали вела только Станислава, которая была третье после короткой программы и сохранила "бронзовое" место после произвольной.
Цурская в первом виде катания занимала 4-е место, но в произвольной сделала несколько ошибок, стала только пятой и в итоговом протоколе с трудом сохранила место в четверке. А победила на Мемориале японка Рика Кихира, Элизабет Турсынбаева из Казахстана – вторая.
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