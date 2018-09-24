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Конфликт в Сирии 43 минуты назад
ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону поставки российских С-300 в Сирию. Помимо зенитных ракетных комплексов, там начнут работать автоматические системы распознавания самолетов и станции радиоэлектронной борьбы, которые начнут противодействовать авиации, атакующей сирийские объекты. В Кремле подчеркнули, что все эти меры не направлены против третьих стран. Россия намерена усилить безопасность своих военных. Как и в какие сроки — доложил министр обороны.
Реакция не заставила себя ждать. Минобороны России, по поручению российского президента, наращивает боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.
"Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Повысить возможности сирийской ПВО — такова главная цель действий Министерства обороны, о чем российский президент сообщил главе Сирии в телефонном разговоре. Мера необходимая и, как заявляет глава Минобороны, вынужденная.
"В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", — подчеркнул Шойгу.
С-300, зенитно-ракетные комплексы. Радиус действия – более 250 километров. Способны отследить и уничтожить несколько целей. Хоть рядом с Дамаском, хоть на Голанских высотах эти ЗРК перекроют своим радиолокационным полем и зоной поражения практически всю территорию Израиля. По мнению экспертов, в случае, если сирийское небо закроют, это коренным образом изменит военно-политическую ситуацию в регионе. Сейчас в Сирии действуют комплексы С-200. Они не объединены в одну систему. Чтобы сделать ПВО Сирии на порядок эффективнее, помимо зенитно-ракетных комплексов, на вооружении Арабской республики появятся автоматизированные системы управления.
"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", — сказал Шойгу.
То есть, сирийские ПВО смогут отвечать на агрессию не отдельными комплексами, а всей системой сразу. И вот – третья мера, озвученная российским министром обороны. Ее осуществление сделает бесполезными любые электронные приборы в небе над Средиземным морем.
- В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.
И внедрение С-300 и централизация воздушного управления и мониторинга, и радиоэлектронное подавление – меры, к которым Россия вынуждена прибегнуть в сложившейся ситуации.
"Вы знаете, что с Израилем у Российской Федерации отношения достаточно продвинутые, и Израиль — это первая страна в регионе, с которой российские военные, по решению Путина и Нетаньяху, начали оперативную координацию. И все это работало до трагедии, которая произошла ранее", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Сергея Шойгу, предпринимаемые меры "охладят горячие головы и удержат от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим". В противном случае, заявляет глава Минобороны, "Россия вынуждена будет реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой".
17 сентября 2018 года над Средиземным морем система ПВО Сирии сбила российский самолет-разведчик Ил-20. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли. 23 сентября Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы Ил-20, возложив вину за крушение на ВВС Израиля, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО.
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