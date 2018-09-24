В Норильске завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Норильска состоялось торжественное открытие взлетно-посадочной полосы. Масштабный и сложный проект длился три года; ремонт был проведен без закрытия аэропорта. Эксперты называют реконструкцию полосы уникальной как в российской, так и международной практике.

Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков отметил: "Открытие взлетно-посадочной полосы — это, прежде всего, вопрос безопасности жителей города, улучшение качества их жизни и, конечно, вопрос развития территории, на которой мы проживаем".

Построить новую полосу в действующих границах аэропорта нельзя, так как существующая расположена на основании скалы, а вокруг нее простирается тундра со сложным рельефом и геологией. Поэтому единственным верным решением стала стопроцентная замена бетонного покрытия.

Александр Нерадько, руководитель Федерального Агентства воздушного транспорта подвел итоги трехлетней реконструкции: "Взлетно-посадочная полоса – это основной элемент в аэропортовой инфраструктуре. Теперь мы можем говорить, что первая посадка завершена, полоса построена с учетом всех строительных норм и правил, авиационных требований. Я поздравляю всех с этим важным событием в жизни жителей Норильского района".

Первым на новую полосу совершил посадку борт №109 из Москвы. Капитан воздушного судна Сергей Кручинин поделился впечатлениями: "Полоса соответствует европейским качествам, я думаю, теперь для норильчан наступает новый этап в работе авиации. Будем возить больше, качественнее и безопаснее".

Новая полоса соответствует всем современным характеристикам в области безопасности совершения полетов. А ее реконструкция была успешно реализована в установленные сроки – всего за три года.

"Три года" — это мы говорим", — объясняет руководитель структурного подразделения в Норильске ООО "Трансстроймеханизация" Сергей Старостин. "Но так как лето здесь очень короткое, то интенсивных работ за все время получилось всего 6,5 месяцев. Я хочу сказать большое спасибо всем рабочим, инженерно-техническому персоналу, потому что без них мы на этой полосе не стояли бы".

Открытия отремонтированной полосы норильчане действительно ждали с нетерпением. В день торжественной встречи первого борта в зоне прилёта и выдачи багажа был организован настоящий праздник: фотозона, киоск с бесплатными открытками, музыка. Пассажиры в восторге.

"Ну, конечно, мы этого очень ждали", — признается Дмитрий Шурховецкий из Дудинки. "По ощущениям могу сказать, что полоса стала лучше – намного мягче посадка".

Масштабная реконструкция аэропорта Норильск проведена на условиях государственно-частного партнерства. Компания "Норникель", которая вложила в проект более 5 миллиардов рублей, рассматривает проект не только в контексте развития транспортной инфраструктуры, но как важнейший социальный проект. Ведь это улучшение качества жизни людей в регионе присутствия – обеспечение людей правом на труд, образование и отдых за пределами Норильска.

Сергей Батехин, старший вице-президент "Норникеля", говорит: "Мы договорились с Росавиацией о том, что не будем закрывать аэропорт. И это было самое важное решение. Регион не остался без воздушного сообщения, поэтому сегодня смело можно сказать, что государственно-частное партнерство привело к успешному завершению проекта".

Помимо объектов взлетно-посадочной полосы скоро в аэропорту будет завершена замена покрытий перрона, строительство патрульной дороги, ограждений, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции.

Планируется, что после реконструкции аэропорт Норильск позволит активизировать приток туристов, желающих увидеть красоты Таймыра и плато Путорана.

Генеральный директор аэропорта Норильск Андрей Никифоров подчеркнул, что "самое время задуматься, как теперь с пользой для пассажиров использовать то аэродромное имущество, которое мы вместе отремонтировали".