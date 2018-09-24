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Обоняние и запахи 1 час назад
Животные распознают больных сородичей по запаху и защищаются от заражения
Чем пахнет болезнь? У многих могут возникнуть ассоциации с "больничным" запахом разных лекарств.
Но, как оказалось, обонятельная система людей и животных способна улавливать и более тонкие ароматы, которые "сообщают" о состоянии здоровья других особей того же вида. Речь идёт о так называемых телесных запахах – органических, не вполне очевидных на первый взгляд (точнее, нюх).
Команда исследователей из Центра изучения химических запахов Монелла в США ранее выяснила, что воспалительные процессы в организме приводят к изменению органических запахов тела. Иными словами, "иммуноактивные" запахи могут сигнализировать о наличии риска заражения.
Теперь же учёные доказали, что телесные запахи здоровых животных, которые оказываются в одной среде с больными животными, также изменяются. Не исключено, что то же самое характерно для людей. Вполне возможно, такие биологические сигналы могут сказываться на социальных контактах и даже влиять на распространение болезни.
"Воздействие запахов больных людей может спровоцировать защитные ответы у их социальных партнёров, чтобы свести к минимуму риск надвигающейся инфекции", — поясняет ведущий автор работы Стефани Джервази (Stephanie Gervasi).
В ходе экспериментов она вместе с коллегами вводила мышам неинфекционный бактериальный токсин под названием липополисахарид. Он вызывает воспаление, активацию иммунной системы и другие "каноничные" симптомы болезни.
Затем этих грызунов поместили в клетки к здоровым. Последних же предварительно натренировали различать запахи мочи "больных" и здоровых сородичей.
Результаты анализов биопроб мышей-"нюхачей" показали, что их телесный запах изменился и стал больше походить на запах "больных" мышей, чем здоровых.
Данные подтвердила и специально созданная прогностическая модель, которая анализировала соотношение "пахучих" химических соединений в мочевом пузыре животных. Согласно этой модели, у здоровых мышей, сожительствующих с "больными", обнаружится больше соединений, характерных для "больных".
Даже когда исследователи повторили эксперимент, но добавили в клетку перегородку с небольшими отверстиями, результаты не изменились. Перегородка не препятствовала циркуляции запахов, и здоровые мыши продолжали получать химические сигналы от "больных" собратьев.
"Эта работа показывает не только то, что запахи сигнализируют о заболевании, но и то, что они могут оказывать сильное воздействие на тех, кто их улавливает. Это удивительный процесс передачи посредством обоняния информации, которая изменяет физиологию и может играть роль в переносе болезней среди животных многих видов", — считает соавтор работы поведенческий биолог Гари Бошамп (Gary Beauchamp).
Исследование также показало, что запахи, которые ассоциируются с болезнями, запускают у здоровых животных каскад реакций – нейроэндокринных и иммунных ответов, которые защищают организм от потенциальной угрозы.
По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, новые данные пригодятся экологам, которые занимаются сохранением популяций в дикой природе.
Также, вероятно, новые исследования помогут выявить, как передача "сигнальных запахов" влияет на распространение болезней среди людей. Ранее, к примеру, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что люди способны обнаружить специфический аромат в поте другого человека с высокой активностью иммунной системы. А эксперименты с тем же липополисахаридом показали, что мы, как и животные, можем улавливать по запаху присутствие "болезни".
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