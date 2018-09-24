Цымбалюк-Романовская рассказала, что делала в ЗАГСе с Прохором Шаляпиным

Бывшую жену прославленного актера Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую на днях заметили у московского ЗАГСа с певцом Прохором Шаляпиным.

На их общение ранее уже обратили внимание представители СМИ. Кроме того, стало известно, что Прохор и Виталина познакомили своих родителей.

При этом ведущему Андрею Малахову Виталина призналась, что она попросила Прохора сопроводить ее в ЗАГС, чтобы поставить штамп о разводе, поскольку это "неприятный момент" и "грустный эпизод в жизни".

Действительно ли Виталина и Прохор идут к отношениям в паре? Многие гости в студии программы "Прямой эфир" скептически относятся к этой истории, считая, что с их стороны это исключительно пиар.

Кроме того, объявилась девушка, которая называет себя невестой Шаляпина. В доказательство тому Татьяна Гудзева, увидев Прохора и Виталину по телевизору, предъявила помолвочное кольцо, которое ей якобы подарил певец.

Она утверждает: Прохор убеждал ее, будто с Виталиной они хотят сделать только творческий дуэт.

Певец же уверяет, что их отношения с Татьяной закончились достаточно давно. Кроме того, есть у него к экс-возлюбленной и другие претензии.

Что говорят сами Прохор и Виталина о своих отношениях, как произошло знакомство с родителями, и что думает об их союзе неизвестный брат Шаляпина Николай Хлякин, с которым они не виделись 34 года, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".