Целый город без горячей воды: кто и за что наказал жителей Электроуглей?

Тысячи жителей подмосковного города Электроугли остались без горячей воды. Трубы по всему городу и в соседних населенных пунктах холодные, причем уже неделю. Единственная котельная внезапно и без объяснений прекратила свою работу. Выяснить, что произошло, жителям было очень непросто. Отопительный сезон тоже под угрозой срыва.

- Каждый день прихожу с работы в восемь вечера. Для того, чтобы помыть детей или приготовить, мне приходится греть.

Точно так же вручную греют и льют друг другу на руки воду и в тысячах других квартир города Электроугли. Все социальные учреждения тоже остались без горячей воды.

"Ни в поликлиниках, ни в детских садах. ни в школах, нигде! Ни в одной организации в городе Электроугли и Старой Купавне, также хочу добавить — это еще 30 тысяч населения плюс к 30 тысячам населения города Электроугли — нет горячей воды", — говорит Кристина Багинян.

Трубы с горячей водой в Электроуглях остыли почти неделю назад — внезапно.

"Не было объявлений, не было предупреждения никакого о том, что отключат воду, — говорит Александр Шевченко. — Мы думали, идет какой-то ремонт. Что где-то там что-то раскопали и сейчас вот дадут, дадут, дадут".

Только спустя несколько дней по рукам пошла копия телефонограммы, в которой поставщик услуг, компания "Ногинсктрастинвест", уведомляет местную администрацию о долгах управляющей компании в 21 миллион рублей и остановке в связи с этим котельной. О том, кто и как будет гасить эти долги и когда горячая вода вернется — ни слова.

- У меня квитанции за три года все собраны.

- Я поняла. Помочь ничем не могу. Как газ дадут в котельную, тогда, наверное, и будет вода в городе.

О том, что дела управляющей компании, обслуживающей весь город, идут плохо, люди догадывались и раньше. Отключение воды — здесь явление всесезонное.

"С ведрами люди выходили на улицу, набирали снега. Чтобы подтаял он, чтобы хотя бы в туалете не пахло. В туалет сходить хотя бы — до того доходило", — говорит Максим Свиридов.

К людям, собравшимся возле офиса управляющей компании, так никто и не вышел. Зато появились новые слухи — компания обанкротилась. Чтобы получить хоть какую-то информацию, жители отправили делегацию к бывшему главе города. Юрий Бусов сложил полномочия только 10 дней назад. В свое время он приложил руку к созданию управляющей компании.

- Вы создавали управляющую компанию.

- Да.

- Что с ней не так?

- Болеет, наверное, как и люди болеют.

Действующая администрация считает, что, несмотря на долги, отключение целого города — мера незаконная. Заявление в прокуратуру от них уже поступило.

"Просим вас провести проверку вышеуказанных действий ООО "Газпром межрегионгаз" по отключению газа и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования", — зачитывает заместитель руководителя администрации муниципального образования "Город Электроугли Московской области" Николай Голоднов. "Как мы считаем, это спор хозяйствующих субъектов, и вовлекать жителей в этот спор — это не то что противозаконно, но и аморально", — добавляет он.

Отсутствие горячей воды — полбеды. Из-за отключения котельной в городе сорваны работы по подготовке к отопительному сезону. Между тем первые заморозки синоптики прогнозируют уже на этой неделе.