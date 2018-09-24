КХЛ. "Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в Челябинске

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовала программа очередного игрового дня. В Челябинске местный "Трактор" на своей площадке принимал уфимский "Салават Юлаев". Матч завершился разгромом челябинцев. Итоговый счет 5:0 в пользу "Салавата".

Уфимцы открыли счет на 14-й минуте, когда заброшенной шайбой отметился Петр Хохряков. Долгое время счет оставался неизменным, пока за секунду до конца второго периода Александр Кадейкин не удвоил преимущество своей команды.

Едва началась третья двадцатиминутка, как Теэму Хартикайнен довел дело до разгрома. Казалось, что на этом подопечные Николая Цулыгина могут успокоиться и просто доиграть матч, однако до финальной сирены хоккеисты "Салавата" смогли забить еще дважды – голы на счету Максима Майорова и Антона Бурдасова.

Победа позволила набрать уфимскому клубу 15 очков. Они занимают третью строчку в Восточной конференции. "Трактор" с семью баллами располагается на девятой позиции.