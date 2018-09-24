Охладить горячие головы: Россия поставит в Сирию комплексы ПВО С-300

Россия передает Сирии комплекс ПВО С-300. Об этом Владимир Путин лично сообщил в телефонном разговоре сирийскому президенту Башару Асаду. Поставка могла состояться еще пять лет назад, но тогда Москва отказалась от нее, учитывая озабоченность Израиля. Теперь, после гибели российского самолета Ил-20, решение пришлось изменить. Когда Владимиру Путину позвонил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, президент заявил ему: Москва исходит из того, что основной причиной трагедии стали именно действия израильских ВВС. Глава государства подчеркнул: усиление сирийской ПВО адекватно сложившейся ситуации и направлено, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих. Как теперь изменится положение в Сирии и на ее границах?

Ответ, который пообещала Москва, когда Ил-20 был сбит в небе над Латакией. Три шага. Кардинально меняют ситуацию с безопасностью российских военных в регионе. "Первое: сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300, — сообщает министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей. Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине".

Комплексы С-300 на вооружении Сирии способны закрыть всю территорию еврейского государства. Эти доводы услышали в Кремле. Контракт аннулировали, деньги сирийцам вернули. Такие решения принимаются на уровне первых лиц государства.

Вообще Россия последовательно демонстрировала дружественность Израилю. В Тель-Авив передали танк "Магах-3", потерянный Израилем в ходе войны с Сирией еще в 82-м. Родственники танкистов считали, что узнают что-то новое. Наши военные помогали искать захоронения израильских пехотинцев, в координации с сирийскими партнерами. На территориях, где еще хозяйничали террористы ИГИЛ (запрещена в России). Тогда был ранен российский спецназовец.

Россия остановила бои на Голанских высотах. Теперь миротворцы ООН патрулируют территорию после шестилетнего перерыва. Охраняет российская военная полиция. Плюс Москва убедила отойти от Голан на 150 километров проиранские формирования. По просьбе Израиля. А по личной просьбе израильского премьера Кремль выступил посредником и в организации переговоров с президентом Палестины. Таких примеров сбалансированной позиция в палестино-израильском конфликте — масса.

"Когда уходящая администрация Барака Обамы стала продвигать в Совбезе ООН решения по палестино-израильскому урегулированию, по сути, навязывающие искусственные параметры и предрешающие за стороны итоги переговоров, Россия не поддержала эту инициативу США, — напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — Посчитав, что она неминуемо привела бы к существенному обострению ситуации".

И, конечно, подчеркнуто внимательными к израильским коллегам были российские военные. Безоговорочно соблюдалось условие — не применять наши системы ПВО, размещенные в Сирии. "Второе. Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы, — добавил Сергей Шойгу. — Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО".

Российские военные 310 раз оповещали командный центр ВВС Израиля, когда наша авиация поднималась в воздух. В ответ — лишь 25 уведомлений. Хотя еврейское государство бомбило Сирию 200 раз. Вот и сейчас об атаке Израиль предупредил за минуту до начала. Причем, речь шла о северных районах, а ударили вблизи базы "Хмеймим", это запад.

"В-третьих, в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", — констатировал Сергей Шойгу.

При этом в Минобороны подчеркнули, Россия оставляет за собой право и более жестко реагировать на любые действия в сирийском небе. В соответствии с обстановкой.