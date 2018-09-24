Чистка Рунета: Россия перестала быть пиратской гаванью

За три года в России поданы судебные иски о блокировке и удалении пиратского контента на 17 тысячах сайтов. А Роскомнадзор за то же время выявил более тысячи компаний, незаконно публиковавших в Интернете персональные данные граждан. Об этом Владимиру Путину в Кремле рассказал глава ведомства Александр Жаров. По его словам, все крупнейшие пиратские площадки в российском сегменте всемирной сети сейчас заблокированы.

Интернет — словно глобальная торговая площадка: купить здесь можно все что угодно. Но ценнейшим товаром стали и личные данные пользователей. За ними ведут настоящую охоту гиганты online-продаж, банки, операторы связи.

Именно поэтому государство не может оставаться в стороне. Задач немало, отмечает президент на встрече с главой Роскомнадзора.

"Александр Александрович, фронт работы у вас очень большой, широкий. Я бы хотел сегодня поговорить как минимум на две темы. Первая — это защита персональных данных. У нас миллионы операторов работают с персональными данными. Как организована работа по защите этих персональных данных? И вторая — это защита прав на интеллектуальную собственность", — начал беседу с главой Роскомнадзора президент Путин.

"За последние три года выявили 1200 компаний, чуть больше, которые в Интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы данных наших граждан: информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были вынуждены заблокировать. Мы продолжаем эту работу, у нас автоматизированная система мониторинга Интернета. Но мне кажется, что блокировка — это не панацея в данном случае", — ответил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Сами пользователи должны понимать, что такое персональные данные. И прежде всего внимательно читать соглашения — именно там мелким шрифтом зачастую прописаны различные нюансы, после чего у мошенников развязаны руки, и персональные данные абсолютно легально попадают неизвестно кому. Роскомнадзор активно работает с молодежью, объясняя, какие подводные камни существуют в интернет-торговле.

"Информированность в данном случае — это, конечно, первый шаг на пути к защите интересов граждан, — согласился глава российского государства. — А вторая тема?"

"Еще несколько лет назад российский Интернет — это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но, тем не менее, это было. Сейчас ситуация кардинально изменилась", — заверил Путина Александр Жаров.

Шесть тысяч ресурсов заблокировано, одиннадцать тысяч удалили нелегальный контент. В результате отечественный кинорынок продемонстрировал резкое движение вверх. Снимать качественное кино стало выгодно. И зритель на такие ленты идет с удовольствием.

"Впервые за всю историю российского кинематографа наш очень хороший фильм, премьера 2018 года, "Движение вверх", собрал около трех миллиардов рублей. Это сравнимо, пожалуй, только с одним американским блокбастером, который собрал такую же сумму", — отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Закон, касающийся интеллектуальной собственности, работает уже три года. За это время отечественные компании, а речь идет как правило именно о киноиндустрии, подали свыше шести тысяч исков. Периодически обращаются в суд и зарубежные производители. А ведь казалось, что перед пиратскими сайтами государство бессильно. Однако регулирование пошло на пользу Рунету — прибыль легальных интернет-кинотеатров выросла на 60 процентов. Да и в кинозалы вернулся зритель.

"Возросла посещаемость кинотеатров: 55 миллионов человек пришло за год на премьеры. И это, соответственно, на 40 процентов больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино", — рассказал Путину Жаров.

"На 40 процентов рост?" – переспросил президент.

"На 40 процентов рост кинопросмотров. В конечном итоге, люди получают качественное кино и за приемлемые деньги", — подтвердил глава Роскомнадзора.

Сейчас все крупнейшие пиратские площадки уже заблокированы. Роскомнадзор намерен и дальше работать с правоохранительными органами, чтобы Интернет был чище и удобнее.