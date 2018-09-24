Сюрпризы бабьего лета: потоп в Приморье и картошка под снегом в Бурятии

На Тунис обрушились самые мощные в истории этой страны ливни. Дожди не прекращаются уже третий день. Затоплены десятки городов на севере страны. Потоки воды разрушили мосты и размыли дороги. Течением унесло сотни машин. Спасатели не справляются с ситуацией, на помощь пришла армия. Сезон дождей начался и в России. Наступление климатической осени, как говорят синоптики, почувствовали все жители страны. Что принесли с собой ливни и первые холода, и ждать ли нам бабьего лета?

Гигантская водяная воронка недалеко от Владивостока, до побережья — пару километров. Уникальное природное явление местные жители снимают на мобильные телефоны. Порывы ветра — больше 30 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Ливень накрывает город.

В Приморье — тропические ливни, в Бурятии едва закончилось лето — уже выпал снег. Дорожные службы — в усиленном режиме работы. Под снегом остался неубранный урожай. Кадрами первого снега делятся и жители Красноярского края.

А на Алтае — традиционная осень: буйство красок в горах, ярко-бирюзовые прозрачные реки и озера. Днем тепло, ночами прохладно, небо ясное. Рыбалка — когда вокруг такая красота — одно удовольствие. Брусника и клюква в лесах, овощи — на приусадебных участках. Россияне засаливают огурцы и закрывают варенья. И, конечно, выкладывают свои достижения в Сеть.

А в столичном "Аптекарском огороде", где еще на днях царило лето, укрывают от внезапно пришедших холодов теплолюбивые растения. В европейской части страны на этой неделе может выпасть и первый снег. По прогнозам, температура опустится почти до нуля в ночь на среду.

"Такой температурный фон сохранится и в последующем: ночью около пяти градусов, даже до нулевых отметок, днем около 10-12. Такая температура будет держаться до самого конца недели", — прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве сейчас стремительно холодает, небо плотно затянуто облаками. Вторые сутки в столице идет дождь. Синоптики уже пообещали, что этот дождь будет идти без остановки 16 часов — ожидают до половины месячной нормы осадков. Впрочем, обнадеживают, что уже в октябре обязательно придет вторая волна бабьего лета.