Как бы не было скандала: Дональд Трамп помахал Евгению Попову

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов, который сейчас работает в Нью-Йорке, заявил, что его съемочная группа едва не спровоцировала международный скандал. "Рано утром в зоне прессы рядом со зданием ООН никого кроме нас не было. Мимо проезжал президент США Дональд Трамп, который из автомобиля помахал нам рукой. Рядом никого не было, так что приветствовал он точно нас", — рассказал Попов в прямом включении.

"И когда выезжал из здания ООН, опять помахал нашему продюсеру. Сидел довольный в красном галстуке в своем лимузине "Зверь" и махал программе "60 минут". Не удивлюсь, что американская пресса расценит это как воздействие руки Кремля", — сыронизировал Евгений.

В Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. 28 сентября он выступит с обращением к странам-участницам ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает встретиться на полях Генассамблеи ООН с Сергеем Лавровым. "Уверен, что у нас найдется время, которое мы сможем провести вместе с Сергеем", — сказал Помпео на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности встречи.