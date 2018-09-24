"Краснодар" одержал крупную победу в Самаре

Восьмой тур российской премьер-лиги завершился матчем в Самаре, где "Крылья Советов" принимали "Краснодар". Гости одержали победу с результатом 3:0.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом гостей, но забитых мячей зрители не увидели. Основные события развернулись после перерыва. Однако счет 0:0 продержался вплоть до 6 минуты.

Отбывший трехматчевую дисквалификацию Ари заработал штрафной, который сам и исполнил. Мяч обошел стенку и влетел в ворота Сергея Рыжикова. Через полторы минуты все тот же Ари развил успех после передачи Шарля Каборе. А на 79 минуте Магомед-Шали Сулейманов дальним ударом забил третий мяч в ворота волжан.

"Краснодар" выиграл 3:0. Эта победа стала для "быков" третьей подряд и пятой в сезоне. Краснодарцы набрали 16 очков и поднялись на второе место. У "Крыльев Советов" 7 очков и 13 позиция.