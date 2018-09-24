Багдасаров заверил, что не мучил тигрицу, а спасал ей жизнь

Должен был эффектно пролететь через огненные кольца, но внезапно замер в углу арены. Выражение "тигр перед прыжком" после такого видео из Магнитогорска приобретает новый смысл. Кадры сняли зрители популярного циркового шоу Карины и Артура Багдасаровых. Пришли посмотреть на трюки, но внезапно стали свидетелями реанимации, потому как один из участников программы сначала забился в конвульсиях, не реагировал ни на шест дрессировщика, ни на удары хлыста, а после и вовсе будто потерял сознание. В чувство тигра, а вернее тигрицу, стали приводить тут же — на арене. Средства подручные и самые простые — ведра с водой. Хватило трех, чтобы зверь смог снова подняться на лапы. Провожали аплодисментами, выступление получилось хоть и неудачное, но для некоторых шокирующее. Что именно случилось — пока непонятно. Травмы у шестилетней тигрицы за всю ее карьеру ни разу не было. Ну а версий много — это могли быть и почечные колики, и мышечный спазм или вовсе приступ сахарного диабета. Пока ясно одно: опытные цирковые артисты с подобным раньше не сталкивались. Опрос коллег провел именитый дрессировщик Эдгард Запашный. Все говорят, что такого никогда не видели.

"Я связался со всеми самыми именитыми дрессировщиками. Все мне сказали, что такого никогда не видели, хотя некоторые из них уже более 30 лет работают в клетке", — рассказывает директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

В какой-то степени Багдасаровы не скрывали — действовали по ситуации. Готового алгоритма поведения на такие случаи просто нет. Давайте внимательно посмотрим на действия дрессировщиков: Артур видит, что у тигрицы конвульсии, он несколько раз прикасается к ней палкой-стэком (именно эти движения некоторые зрители ошибочно трактовали как жестокое обращение с животным). Но теперь давайте подумаем: вы видели в цирке, чтобы львов и тигров гладили или просто прикасались к ним руками? Нет. Стэк — это рабочий инструмент дрессировщика, который постоянно используется на манеже.

"Это хищник, — говорит сам дрессировщик Артур Багдасаров. — Я не могу подойти к хищнику и просто протянуть ему руку – я останусь без руки. Для того, чтобы я делал свои манипуляции какие-то с животным, я хочу, чтобы он повернулся направо – он поворачивается направо, я хочу, чтобы он повернулся налево – он поворачивается налево".

Назначение стэка — палки дрессировщика — не причинить зверю боль, а указать нужное место или действие. Одна из первых команд в цирке, к которой приучают львов и тигров, — это "место". Кроме того, с помощью стэков большие кошки получают вознаграждение за хорошо выполненные номера — мясо.

Багдасаровы первыми в стране стали использовать в качестве стэков лыжные палки со снятыми ручками и наконечниками. Полыми, легкими дюралевыми палками невозможно поранить, зато можно отпугнуть подопечных при необходимости.

На кадрах со скандального представления видно: в какой-то момент Артур Багдасаров, видя, что тигрица не приходит в себя, все же дотрагивается до животного рукой и оттаскивает его поближе к выходу с манежа. Главной целью было обезопасить зрителей и дать шанс прийти в себя зверю, пока на него не набросились сородичи.

"Артур реально спас жизнь тигрице. И реально действовал более чем адекватно, — убежден заслуженный артист России, дрессировщик тигров Сергей Нестеров. — Все шаги, которые на тот момент нужно было сделать, а нужно было действовать быстро, он сделал. Во-первых, обезопасил саму тигрицу, обезопасил своих сородичей. Тем самым рискуя собой. То, что он ее оттащил на безопасное расстояние, облив водой, он тоже рисковал собой. Если бы она пришла в себя чуть раньше, первое что она бы сделала, это бросилась бы на ближайшего человека или предмет".

После представления Багдасаровы пустили за кулисы зрителей, волновавшимся за здоровье тигрицы, и показали — с ней и другими зверями все в порядке. Их состояние уже сегодня смогли оценить и журналисты. С обвинениями в жестоком обращении с животными дрессировщики мириться не намерены и готовы обратиться в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации. В их профессии она создается годами и слишком дорогой ценой.

"Если бы вы видели, какие попадают к нам животные — к нам попадают отказники, мама отказалась, привезли — "вот, мать не кормит, заберите", — рассказывает Артур Багдасаров. — И ты вот эту маленькую фигню начинаешь выкармливать из пипетки, из шприцика. Оно не ходит, оно слепое. Ты начинаешь учить его какать – они не умеют этого делать, мать в природе должна научить их всему. И всю эту фигню ты берешь на себя, не зная того, какой он вырастет. Это кот в мешке!".

И еще раз: сейчас тигрица чувствует себя нормально, но участвовать в ближайших представлениях, конечно, не будет, пока труппа не убедится, что со здоровьем артистки все в порядке.