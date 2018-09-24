КХЛ. Дубль Широкова обеспечил "Авангард" волевую победу над "Амуром"

Четырьмя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Балашихе омский "Авангард" смог отыграть два гола у "Амура", перевести игру в дополнительное время и добиться победы. Две шайбы, в том числе и решающую, забросил Сергей Широков.

В Нижнекамске "Нефтехимик" играл с единственным представителем Китая в КХЛ клубом "Куньлунь". На 13 минуте Вели-Матти Савинайнен вывел гостей вперед. Этот гол оставался единственным, пока на 54 минуте Брендон Ил в большинстве не забросил в ворота хозяев вторую шайбу. "Куньлунь" выиграл 2:0.

В Казани "Ак Барс" принимал новосибирскую "Сибирь", не набравшую пока ни одного очка. Сибиряка дали бой "барсам". На гол Иржи Секеча гости ответили точным броском Шарля Бертрана, а Данил Романцев сравнял счет после шайбы Алексея Потапова. Но Роб Клиннехаммер в третий раз вывел казанцев вперед. На этот гол у гостей аргументов не нашлось. "Ак Барс" победил 3:2, а "Сибирь" проиграла в десятый раз подряд.

В подмосковной Балашихе омский "Авангард" играл с хабаровским "Амуром". Начало выдалось кошмарным для номинальных хозяев – к 15 минуте они проигрывали 0:2 после точных попаданий Томаша Филиппи и Игоря Руденкова. Но еще до первого перерыва Сергей Широков один гол отыграл. Во втором периоде разрыв в счете снова достиг двух шайб после гола нападающего "Амура" Якоба Коваржа. Но "Авангард" дважды использовал численное преимущество, — отличились Коди Франсон и Денис Зернов. 60 минут не выявили победителей. А в овертайме Сергей Широков принес "Авангарду" победу 4:3.

Неудачно выступающее в нынешнем сезоне московское "Динамо" принимало "Барыс" из Астаны. Основное время завершилось вничью 2:2. Шайбы у хозяев забросили Илья Никулин и Юусо Хиетанен, в составе "Барыса" – Мэтью Фраттин и Кевин Далмэн. В овертайме Фраттин принес клубу из Казахстана победу 3:2.

"Авангард" набрал 18 очков и занимает второе место в Восточной конференции. 15 очков и третье место у "Салавата Юлаева", а "Ак Барс" с 14 очками на четвертой позиции. 11 очков у идущего шестым "Барыса". Замыкает первую восьмерку "Нефтехимик", у которого 8 очков. Сразу три клуба набрали по 7 очков и занимают места с 9 по 11 – "Амур", "Трактор" и "Куньлунь". "Сибирь" проиграла все 10 встречи и находится на последнем 13 месте на Востоке. У московского "Динамо" 8 очков и 9 позиция на Западе.