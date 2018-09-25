Дидье Дешам признан ФИФА тренером года

ФИФА продолжает называть имена лауреатов года. Лучшим тренером признан француз Дидье Дешам. Бельгиец Тибо Куртуа стал вратарем года.

49-летний Дидье Дешам, приведший сборную Франции к победе на чемпионате мира, признан тренером года. Дешам опередил в голосовании тренера вице-чемпионов хорвата Златко Далича и своего соотечественника Зинедина Зидана, приведшего "Реал" к победе в Лиге чемпионов.

Лучшим вратарем года стал бельгиец Тибо Куртуа, перешедший летом из "Челси" в "Реал". Второе и третье места заняли датчанин Каспер Шмейхель ("Лестер") и чемпион мира француз Уго Льорис ("Тоттенхэм").