Без топлива, денег, но с тоннами соли на борту: в Испании застряло российское судно
Три месяца без денег и топлива, но с 23 тоннами соли на борту. В Испании задержали российское судно "Заполярье", принадлежащее компании "Мурманское морское пароходство". Из-за финансовых проблем "Заполярье" почти все лето стояло на якоре близ испанского побережья. Моряки даже успели получить провизию от Красного креста. Что ждет российский экипаж?
За их судьбой местная береговая охрана испанского анклава на северо-востоке Африки — Сеуте — стала следить еще в июле. Почти два месяца в прямом смысле скитаний по морю. У российского судна "Заполярье" возникли проблемы. Правда, экипаж здесь не при чем. Компания оставила моряков без возможности двигаться дальше. "У нашей компании нет денег, кредит в банке, нет чистой воды, нет топлива для движения, нет провизии, на борту 23 тонны груза", — говорит Сергей Филимонов, член экипажа.
Судно на якоре находилось вдали от испанского берега почти 60 дней в надежде, что за это время компания решит финансовые вопросы. Но новостей от мурманского морского морского пароходства не поступало. На борту — члены экипажа и груз — техническая соль. Они должны были доставить ее в Англию. Но под вопросом — не только путешествие, но даже здоровье членов экипажа. Они остались без еды, медикаментов. Один из моряков болен сахарным диабетом. На помощь пришел местный Красный крест. "Мы привезли продукты питания, воду. Помогла местная компания из Кадиса, — рассказывает Ноилия дэ Мигель, представитель Красного креста. — Одному из членов экипажа доставили инсулин и другие медикаменты".
Многие ждали, что судно продолжит путь. Но после почти трех месяцев непонятного контракта ряд членов экипажа принимает решение больше не ждать и покинуть "Заполярье", взяв билет в Россию за свой счет. Судя по всему, задержание "Заполярья" и его буксировка в порт Сеуты морякам помогла. Некоторые челны экипажа улетают без финансовой компенсации, но — наконец-то на родину.
В самом компании ситуацию прокомментировали коротко. Готовится так называемая "бункеровка" судна — иначе говоря, заправка топливом и моторным маслом. "На 25 сентября запланирована бункеровка судна. На судне имеются достаточные запасы провизии, пресной воды, — отмечают в "Мурманском морском пароходстве". — Судовые документы находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства".
При этом, по сообщениям испанских СМИ, еще одно судно Мурманской компании может оказаться в похожей ситуации. К истории же с "Заполярьем" теперь приковано особое внимание надзорных и контрольных органов Испании. Однако, скорее всего, она получит продолжение и в России. Предстоит выяснить, по какой причине экипаж оказался в такой сложной ситуации и не было ли здесь нарушений закона владельцами компании.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина
- Украинские корабли под Крымским мостом. Подробности
- В Норильске завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы
- Представители Орбакайте опровергли ее переезд на ПМЖ в США
- Возраст продажи алкоголя могут повысить
Самое читаемое
-
В Москве мать и сын-инвалид исчезли из квартиры стоимостью 70 миллионов
- После снега Москву ждет третья волна бабьего лета
- Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить
- Дочь британского миллионера умерла после перекуса в аэропорту
- Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году
Авто.Вести.Ru
-
Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали
- Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Porsche окончательно отказывается от дизелей. Навсегда
- Audi воскресит легендарное имя Horch
Экономика
-
Торговая война вошла в активную фазу. КНР прекращает переговоры
- Топ-15 лучших стран для экспатов
- Российская пшеница бьет по американским фермерам
- Встреча ОПЕК+ отправила нефтяные фьючерсы штурмовать максимумы
- Голикова: социальные льготы останутся, размер ряда пособий увеличится
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00
-
C-300 для Сирии
- Чистка Рунета: Россия перестала быть пиратской гаванью
- Профильный комитет одобрил изменения в пенсионное законодательство
Москва 24
-
Новая неделя в Москве начнется с дождей и похолодания
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Пожар в Мытищах: рабочие не смогли помочь оставшимся внутри
- Целый город без горячей воды: за что наказали жителей Электроуглей?
- "Парижские вечера": мировая премьера в залах Пушкинского музея
- В Лужниках прошел московский этап Кубка мира по скейтбордингу
- В Боткинской больнице кости и суставы из титана печатают на 3D-принтере
- "Круг света" продолжает поражать зрителей
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом
- Созданы дома-оригами для колонизации Луны и Марса
- Животные распознают больных сородичей по запаху и защищаются от заражения
- Новый подход к созданию универсальной вакцины против гриппа
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов