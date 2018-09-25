25 сентября 201803:24
В Москве столкнулись полицейский автобус и грузовик
В Москве, на пересечении улицы Бехтерева с Кавказским бульваром, полицейский автобус "ПАЗ" столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали двое полицейских. Им оказана медицинская помощь, передает ТАСС.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, идет выяснение обстоятельств.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ПВО Сирии будет усилена по поручению Путина
- Украинские корабли под Крымским мостом. Подробности
- В Норильске завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы
- Представители Орбакайте опровергли ее переезд на ПМЖ в США
- Возраст продажи алкоголя могут повысить
Самое читаемое
-
В Москве мать и сын-инвалид исчезли из квартиры стоимостью 70 миллионов
- После снега Москву ждет третья волна бабьего лета
- Американская разведка объяснила, почему "Булаву" не получится перехватить
- Дочь британского миллионера умерла после перекуса в аэропорту
- Американцы нашли подлодку, которую Аргентина потеряла в прошлом году
Авто.Вести.Ru
-
Mercedes-Benz представил электрические версии Vito и Sprinter
- Скандальное движение "СтопХам" вновь ликвидировали
- Грузовой автосалон IAA-2018 в Ганновере: главные новинки!
- Porsche окончательно отказывается от дизелей. Навсегда
- Audi воскресит легендарное имя Horch
Экономика
-
Торговая война вошла в активную фазу. КНР прекращает переговоры
- Топ-15 лучших стран для экспатов
- Российская пшеница бьет по американским фермерам
- Встреча ОПЕК+ отправила нефтяные фьючерсы штурмовать максимумы
- Голикова: социальные льготы останутся, размер ряда пособий увеличится
Недвижимость
-
Падение рубля: что будет с ценами на жилье
- Семейная пара поселилась в шалаше из линолеума
- Застройщик оставил женщину без жилья из-за бомжей
- "Памятник глупости" стал ловушкой для детей
- Сколько стоит ночевка в доме Пабло Эскобара
Вести.Медицина
-
Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- Болезнь Альцгеймера у молодых часто принимают за «кризис среднего возраста»
- Веганство непопулярно: в моде новый тренд - стопроцентное мясоедство
- Аспирин для профилактики не снижает риск инсультов и может быть опасен
- Анемия: причины возникновения, разновидности, диагностика, профилактика
Вести в 20.00
-
C-300 для Сирии
- Чистка Рунета: Россия перестала быть пиратской гаванью
- Профильный комитет одобрил изменения в пенсионное законодательство
Москва 24
-
Новая неделя в Москве начнется с дождей и похолодания
- Директор московской школы опроверг избиение ребенка одноклассниками
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Пожар в Мытищах: рабочие не смогли помочь оставшимся внутри
- Целый город без горячей воды: за что наказали жителей Электроуглей?
- "Парижские вечера": мировая премьера в залах Пушкинского музея
- В Лужниках прошел московский этап Кубка мира по скейтбордингу
- В Боткинской больнице кости и суставы из титана печатают на 3D-принтере
- "Круг света" продолжает поражать зрителей
Вести.Стиль
-
Филлеры. Что это такое и как они применяются?
- Да пребудет с вами пресс! Топ-10 эффективных и простых упражнений для плоского живота
- Тренд сезона: арт-принт. Как носить и с чем сочетать?
- Начало конца. 7 вещей, которые только кажутся романтичными в начале отношений
- Скандал в удовольствие. Выясняйте отношения правильно!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Учёные выяснили, как кишечник напрямую связан с мозгом
- Созданы дома-оригами для колонизации Луны и Марса
- Животные распознают больных сородичей по запаху и защищаются от заражения
- Новый подход к созданию универсальной вакцины против гриппа
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Михаила Церишенко. "Я предал мою Катю Семенову"
- 70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
- Сын миллионера похитил скандально известную фотомодель
Телеканал "Культура"
-
Чемпионат мира по танго выиграла российская пара
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
Сегодня
В Великобритании умер продюсер "Звездных войн"
4 часа назад
Возгорание в жилом доме в Саратове ликвидировано
5 часов назад
Открытое небо: США сертифицировали Ту-214
6 часов назад
Минобороны предоставило новые данные по гибели Ила
8 часов назад
Deutsche Bank попал под прицел регуляторов
5 часов назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция
19 часов назад
Чистка Рунета: Россия перестала быть пиратской гаванью
8 часов назад
Россия требует немедленного освобождения Бочкарева
9 часов назад
"Мисс Украина" лишилась титула
12 часов назад
Названы города, откуда люди чаще всего бегут в Москву
16 часов назад
В Ростове "приватизировали" объекты культурного наследия
17 часов назад
Станислав Черчесов занял девятое место в опросе ФИФА
3 часа назад
Алексей Навальный арестован на 20 суток
5 часов назад
ФИФА признала Луку Модрича футболистом года
5 часов назад
Пожар в Саратове: один погибший, двое пострадавших
6 часов назад
Задержание россиянина в Норвегии: МИД заявил протест
6 часов назад
Британец обнаружил арт-галерею в немецком бункере 1940-х
8 часов назад
Английский футболист стал отцом трижды за полтора месяца
8 часов назад
КХЛ. "Салават Юлаев" разгромил "Трактор" в Челябинске
9 часов назад
Португальцы выселяют своих, чтобы сдать жилье туристам
11 часов назад
iFixit вскрыли новые "айфоны": что там внутри
11 часов назад
Анатолий Журавлев нехотя признал внебрачных детей
13 часов назад
10 стильных объемных сумок на осень и зиму
14 часов назад
Топ-15 лучших стран для экспатов
18 часов назад
20 коротких мультфильмов, поднимающих настроение
18 часов назад
Алтайские легенды осени. Фотолента
19 часов назад
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху
20 часов назад
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший
20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"
19.09.2018 21:50