В Москве столкнулись полицейский автобус и грузовик

В Москве, на пересечении улицы Бехтерева с Кавказским бульваром, полицейский автобус "ПАЗ" столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали двое полицейских. Им оказана медицинская помощь, передает ТАСС.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, идет выяснение обстоятельств.