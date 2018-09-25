Новости Происшествия

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25 сентября 201803:24

В Москве столкнулись полицейский автобус и грузовик

В Москве, на пересечении улицы Бехтерева с Кавказским бульваром, полицейский автобус "ПАЗ" столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали двое полицейских. Им оказана медицинская помощь, передает ТАСС.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, идет выяснение обстоятельств.

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