В Якутии работникам конного завода полтора года не платили зарплату

Работникам конного завода в Якутии не платили зарплату полтора года. За это время сменились три руководителя. Возбуждено уголовное дело.

Работникам конного завода имени Степана Васильева в общей сложности задолжали более 5,5 миллиона рублей. Деньги не выплачивали с декабря 2016 по июль 2018 года.

За это время на посту генерального директора сменились три руководителя, и хотя каждый из них, как было установлено, мог выплатить зарплату (предприятие было доходным), никто этого не сделал. Погашать задолженность начали только после начала прокурорской проверки, сообщает "Интерфакс".