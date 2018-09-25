В Британии прошел чемпионат по самому странному виду спорта

В британском местечке Уорикшир прошел ежегодный турнир по одному из самых странных видов спорта. Участники соревновались, кто из них быстрее заберется на вершину дерева. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит деревенскому хирургу Гранту Галльеру — 9,07 секунды. Нынешний победитель Дэн Уилан вернул себе титул чемпиона, но не сумел выйти из 10 секунд, передает телеканал "Россия 24".

В качестве дистанции были отобраны 25 деревьев, которые сначала были высажены на специальной плантации в Уэльсе, а затем доведены до ума в Уорикшире. Данное развлечение уходит корнями в историю освоения Северной Америки, где лесорубы, надев специальные шипованные ботинки, поднимались по стволам до самой верхушки.