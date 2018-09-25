Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси не получил вызов в сборную Аргентины на предстоящие товарищеские игры против Ирака и Бразилии. Решение не приглашать футболиста принял главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони.

"Мы поговорили с Месси, и пришли к выводу, что ему по-прежнему лучше пока не приезжать в сборную, — признался Скалони, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на FourFourTwo. – Тем футболистам, которым сейчас предстоит надевать футболку сборной Аргентины, есть что доказывать. Буду наблюдать за ними".

Напомним, что ранее Месси заявлял о своем желании прервать выступления за Аргентину как минимум на остаток 2018 года. После чемпионата мира аргентинец не сыграл ни одного матча за национальную сборную.