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Валютные колебания 55 минут назад
Рубль стремится вверх. Прогнозы экспертов
Российская валюта продолжает медленно, но верно укрепляться. Главная причина — повышение нефтяных котировок накануне. За бочку Brent дают уже порядка 81 доллара. Что говорят эксперты и насколько долгосрочным будет тренд?
Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что в течение этой недели мы продолжим наблюдать за укреплением национальной валюты.
Накануне доллар и евро заметно снизились. На закрытии торгов в Москве американская валюта стоила меньше 66 рублей. За евро давали порядка 77,5 рубля. Снижение в обоих случаях по сравнению с предыдущими торгами значительное. Доллар впервые с 9 августа стоит дешевле 66 рублей.
Причин для таких показателей несколько. Главная, конечно, — уверенно дорожающая нефть. Кроме того, отказ Банка России от покупок валюты на открытом рынке до конца года. Позитивное влияние на рубль оказывает подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября.
Руководитель дирекции по торговле акциями "БКС Глобал Маркетс" Олег Ачкасов отмечает: "Фактически санкций никаких сейчас не имплементировано. Агрессивные, спекулятивные игроки закончили шахтить российский рынок и ждут фактических новостей. Возобновилась продажа валютной выручки со стороны экспортеров, и к тому же, ЦБ поднял ставку и подтвердил, что никаких покупок валюты до конца года не будет осуществляться".
Эксперты единогласно утверждают: все же черное золото сыграло здесь главную роль. Котировки срочных контрактов на поставку нефти Brent накануне превышали 81 доллар. Такого не было с конца ноября 2014 года.
Игра на повышение на рынке углеводородов началась после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Встреча прошла в воскресенье в Алжире. Там решили все оставить, как есть. И вернуться к стопроцентному выполнению сделки. Увеличение добычи свыше 1 миллиона баррелей в сутки, которого так боялся Иран, рассматривать не стали. Наоборот, министры предупредили о возможном возврате к ограничениям в следующем году. По мнению некоторых аналитиков, к концу года может быть небольшая коррекция цен на нефть.
"До конца года ожидается нефть на уровне 70 долларов за баррель, — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. — Фьючерсные кривые оценивают баррель Brent на уровне 75, что, в принципе, сходится в единую точку на горизонте одного года от текущего момента. И в этой ситуации мы сохраняем свое видение для справедливой цены для курса рубль-доллар на курс 65-66 с возможными отклонениями в обе стороны под воздействием каких-либо краткосрочных новостей".
Официальный курс доллара на сегодня — 66 рублей 15 копеек, евро — 77. Эксперты делают прогнозы, насколько долгосрочным будет тренд на повышение стоимости российской валюты.
"Мы полагаем, что тренд будет среднесрочным, но он может быть скорректирован в середине недели, а именно, в среду, 26 числа", в зависимости от решения ФРС о повышении ставки, — говорит вице-президент банка "Открытие" Александр Мансир. — С высокой вероятностью, а именно, 97 процентов, рынок закладывает повышение ставки на этом заседании или на следующем".
Аналитики отмечают: рынки постепенно переключаются в режим ожидания заседания ФРС США. Большая часть участников торгов уверены, что Федрезерв поднимет ставку на четверть процентного пункта. Кроме того, они ждут от регулятора комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров.
По мнению специалистов, в начале этой недели доллар продолжит ослабление против основных валют. Включая рубль и евро.
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