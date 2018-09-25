Камера наблюдения запечатлела аварию с переворотом в Петербурге

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло днем в понедельник, 24 сентября, на пересечении проспекта Наставников и Ленской улицы в Санкт-Петербурге.

Chevrolet совершил левый поворот и остановился поперек полосы встречного движения, судя по всему, заметив Volkswagen, водитель которой не сумел объехать препятствие, возникшее у него на пути.

После столкновения Chevrolet развернуло, а второй участник аварии вылетел на трамвайные пути, снес столб и перевернулся на крышу.

Как сообщают очевидцы инцидента, водители легковых автомобилей остались живы и не получили тяжелых травм.