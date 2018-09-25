Азар близок к подписанию нового контракта с "Челси"

Полузащитник сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар намерен продолжить свою карьеру в составе "синих". Сообщается, что бельгиец уже согласовал с клубом условия нового контракта и на следующей неделе поставит подпись под новым договором.

По информации Спорт24.Ru со ссылкой на TMW, соглашение будет рассчитано до 2022 года. На данный момент контракт между сторонами действует до лета 2020-го года.

Напомним, Азар выступает за "Челси" с 2012 года, когда перешел из французского "Лилля". В текущем сезоне бельгийский полузащитник сыграл за лондонцев в английской премьер-лиге в шести матчах и стал автором пяти голов, а также двух голевых пасов.