Иран, КНДР, Сирия: Генассамблея ООН соберется в 73-й раз
В Нью-Йорке стартует 73-я Генассамблея ООН. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября. Одной из ключевых тем Генассамблеи станет ситуация в Сирии. Представители из 196 стран также обсудят Корейский полуостров и ядерное соглашение с Ираном.
Большая политическая дискуссия на Генеральной ассамблее в этом году совпала с председательством США в Совбезе ООН. Чтобы рассказать о том, как сделать американскую внешнюю политику снова великой, Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк за сутки до открытия дебатов, чего с американскими президентами давно не случалось.
В родном городе президента США ждал сюрприз: на вертолетной площадке Манхэттена премьера нового "Кадиллака" модели "Зверь". У лимузина №1 кевларовые колеса, внутри запас крови для переливания, даже дверные ручки бьются током, если за них схватится злоумышленник.
За год, прошедший с его первой Генассамблеи, Трамп научился бить по рукам союзников в денежных делах. Кто-то — как европейцы — сопротивляется, а вот президент Южной Кореи решил с Вашингтоном больше не спорить. Прямо в стенах ООН страны подписали новое соглашение о зоне свободной торговли.
Ровно год назад с ситуации на Корейском полуострове Трамп и начинал в ООН. Президент США грозил уничтожить Северную Корею и называл Ким Чен Ына маленьким ракетным человеком. Потом была их личная встреча. Теперь готовят еще одну.
"Мы договорились организовать новую встречу, мы заинтересованы в ее проведении. В скором времени я собираюсь вновь встретиться с Ким Чен Ыном", — сообщил президент США Дональд Трамп.
Теме КНДР во время большой недели дебатов посветят отдельное заседание Совбеза. Но ключевым в американской администрации считают то, что посвящено иранской проблематике и нераспространению оружия массового поражения. На этой встрече Трамп будет председательствовать.
"Можете не сомневаться, у президента найдутся заслуженно жесткие слова для иранского режима, который является одним из худших нарушителей резолюций Совета Безопасности, если не самым худшим", — пообещал Майк Помпео, госсекретарь США.
Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон вообще договорился до того, что обвинил Тегеран в гибели российского Ил-20, которым в сирийском небе во время налета на Латакию фактически прикрылись израильские пилоты.
"Здесь не должно быть никакого недопонимания. Сторона, ответственная за нападения в Сирии и Ливане, и реальная сторона, ответственная за сбитый российский самолет, это Иран", — заявил Джон Болтон.
Болтон сказал, что считает ошибкой решение передать Сирии комплексы ПВО С-300 и надеется, что Москва передумает. Ровно того же, правда, от Вашингтона ждут посредники по ядерным переговорам с Тегераном. Америка не просто вышла из всеобъемлющего соглашения, но еще и пригрозила вторичными санкциями тем, кто продолжит вести дела с Исламской республикой. Ответом должен стать новый финансовый механизм для расчетов с Ираном — неподконтрольный США.
"Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности, инициативу по созданию специального механизма, чтобы облегчить платежи по импорту и экспорту Ирана, включая нефть", — рассказала Федерика Могерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.
Со встречи глав внешнеполитических ведомств Ирана и стран, входящих в пятерку, началась на Генассамблее работа министра иностранных дел России. В программе Сергея Лаврова многочисленные переговоры в разных форматах и выступление с трибуны ООН.
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