Летний биатлон. Сучилов стал чемпионом России в гонке на 20 км

На национальном первенстве по летнему биатлону, которое продолжается в Тюмени, прошла индивидуальная гонка у мужчин. Чемпионом страны стал Семен Сучилов, который хоть и стрелял не лучше конкурентов – 3 промаха, — бежал быстрее всех.

В четверке лучших Сучилов стрелял хуже всех, но ногами отработал на все 100% и, показав время 50 мин. 52,3 сек., привез соперникам более полуминуты. Вторым стал его партнер по национальной сборной Петр Пащенко, у которого два промаха, бронзу взял Алексей Корнев, также две пули отправивший в "молоко".

Претенденты на места в национальной команде показали следующие результата: Александр Жирный – пятый, Юрий Шопин – 18-й, Эдуард Латыпов – 31-й, Алексей Слепов – 35-й. Молодой Игорь Малиновский с шестью промахами только 49-й. Алексей Волков гонку не закончил и сошел.