Новый талисман НХЛ вызвал шок и недоумение у поклонников спорта

У американской команды Philadelphia Flyers, входящей в состав Национальной хоккейной лиги (НХЛ), впервые за 42 года появился талисман, рыжий и волосатый монстр Гритти с огромными безумными глазами. Новый маскот шокировал всех – и хоккеистов, и зрителей, и даже местную полицию, сообщает Sports Illustrated.

Предыдущий талисман Philadelphia Flyers был отправлен в отставку в 1976 году. По словам представителей команды, Гритти выглядит так дико, потому что его отец был хулиганом, а сам монстр любит хот-доги и пожирает лед прямо из специального комбайна.

Некоторые зрители увидели в Гритти своеобразный результат "эволюции" капитана филадельфийской команды Якуба Ворачека.

The evolution of Jakub Voracek 😂 pic.twitter.com/VZO6dKAccg

Нападающий команды Оскар Линдблом рассказал, что когда он играл за один из шведских клубов, у команды тоже был маскот, тигр, однако тот не был и вполовину так безумен, как Гритти.

Филадельфийская полиция в шутку посоветовала жителям бежать из города.

Поклонники команды пишут, что теперь не могут спать спокойно, отмечая, что монстр получился чересчур страшным.

Coming soon to a rink near you #GrittySzn #Gritty pic.twitter.com/g5qDM6y0Xv