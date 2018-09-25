Миллионы на чужой беде: липовые сборщики пожертвований оккупировали Москву

Запретить сбор денег на улицах и убрать ящики для пожертвований из организаций, которые не имеют никакого отношения к благотворительности — такой законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Это должно помочь в борьбе с липовыми фондами. Они воруют фотографии детей и чужие истории болезни, собирают миллионы, вот только до нуждающихся не доходит ни копейки.

Их трудно не заметить: скорбные лица, фотографии больных детей и обязательные коробки для пожертвований в руках.

- Что это за благотворительный фонд?

- "Теплые ладошки".

На самом деле фонда нет, он существует только на словах, а собранные средства эти люди кладут себе в карман. По словам экспертов, аферисты поделили Москву на зоны влияния. Красные и белые жилеты мелькают у метро и между машин на столичных трассах, у торговых центров и в парках.

Сборщики пожертвований осваивают общественный транспорт. В электричках рассказывают печальные истории о детях с ДЦП, в автобусах собирают на операции онкобольным.

- Какая оплата?

- График свободный, а оплата ежедневно, 30 процентов от сборов.

Представители благотворительных фондов с готовностью показывают документы, справки, выписки из историй болезней. Мы решили проверить их подлинность. Студенты рассказали, что работают в организации "Улыбки дарим". Фонд зарегистрирован в Ярославле — это многоквартирный дом. По еще одному указанному адресу, уже в Москве, располагается гараж. У организации есть сайт, но информации об учредителе нет. Также, как и никаких отчетов о том, на что идут собранные средства.

Обычно аферисты берут фотографии больных людей из Интернета. А иногда используют даже снимки уже умерших. Или просто придумывают людей.

"Достаточно часто сборщики работают в Москве или каком-то другом крупном городе, а регистрация юридического лица у них в деревне в Красноярском крае. Московский Минюст не имеет право его проверить, а местному Минюсту просто не до них, и они даже не знают, что в другом регионе работают сборщики от фонда, зарегистрированного в Красноярском крае", — объясняет ВладимирБерхин, участник проекта "Все вместе против мошенников".

Мошенники уверенно чувствуют себя в городе и цинично зарабатывают миллионы на чужом горе.