Ольга Павловец призналась, из-за какой трагедии оказалась "вне жизни"

Актриса Ольга Павловец, известная по многим сериалам и, прежде всего, по роли в "Тайнах следствия", в программе "Судьба человека" призналась, что после смерти сына Прохора, которому было 4 года, "беда разрушила" ее, и она "оказалась вне этой жизни".

Отцом Прохора был актер Дмитрий Щербина, с которым Ольга познакомилась на съемочной площадке сериала "Стилет-2". Их роман развивался быстро, уже вскоре Дмитрий предложил ей не только пожениться, но и обвенчаться.

Ольга признается, что воспринимала это как обет на всю жизнь, но к Дмитрию – отцу Прохора – "была влюбленность, но не любовь".

Актриса вспоминает в этой связи отношения бабушки и дедушки, которые прожили вместе 60 лет, и были для нее ориентиром, потому что "обладали редким даром любить".

Когда она была беременна, ей приснился умерший дедушка. Он спросил, действительно ли Ольга хочет ребенка от этого мужчины?

"Думаю, это было предупреждение, какой-то знак", – говорит актриса.

Когда случилась трагедия с сыном, с Дмитрием они уже расстались. Жуткую новость ей сообщил отец, с которым в Петербурге оставался Прохор, а Ольга была на съемках фильма "Террор любовью".

Пережить трагедию помог актер Иван Шибанов, который в тот момент был с ней рядом. Правда, сошлись как пара они лишь спустя время, когда актриса стала готова к новым отношениям.

В 2010 году у них родился сын Макар. Через несколько лет Иван и Ольга расстались, но, говорит актриса, у них остались дружба, уважение и благодарность друг к другу.

Как погиб 4-летний Прохор — сын Павловец и Щербины, кто отец недавно родившегося сына Андрея? Что связывало Ольгу с Александром Домогаровым, каким был путь на съемочную площадку, и как вспоминает она 1990-е годы? Об этом актриса рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".